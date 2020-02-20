Самолет с украинцами из Китая сел на дозаправку в Борисполе и полетит в Харьков — МВД

Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку.

Там он дозаправиться горючим и вылетит в Международный аэропорт Харьков, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Указано, что на борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

По докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровые и могут продолжать полет. На борт самолета будет доставлено дополнительное питание и средства индивидуальной защиты.

"Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г. Алма-Аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украина подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы", — говорится в сообщении.

В МВД также доложили, что по прибытии всеми лицами на борту будет пройден надлежащий пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальной уединенной зоне аэропорта.

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", — сообщили в министерстве.

Предполагается, что в течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

При этом в МВД предупредили, что все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба.

В МВД также заверили, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, а совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

"Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации", — призвали в ведомстве.

Ранее место карантина украинцев из Уханя решили засекретить после того, как в ряде регионов начались волнения из-за опасений, что к ним привезут людей из пораженного эпидемией региона.

Как сообщалось, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

По состоянию на 19 февраля 2020 года заражение коронавирусом COVID-19 в общей сложности подтвердилось у свыше 74 тысяч человек. Общее число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2004 человек.