Самолет с эвакуированными из Китая украинцами покружил над Харьковом и сел в Киеве (ФОТО)

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами кружит над Харьковской областью.

Он сделал, по меньшей мере, 7 кругов, свидетельствуют данные на сайте Flightradar.

В то же время, по информации местных журналистов, в аэропорту Харькова появились медики в защитных костюмах. На выезде на взлетную полосу дежурят три "скорых", экипаж также в защитных костюмах. Кроме того, прибыли несколько автобусов.

Председатель Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер отметил, что "Харьков является транзитом", но куда повезут людей, он не сказал. По его словам, Харьковскую область не рассматривают как место для карантина, но она готова.

Также Кучер сообщил, что проходить контроль в терминале эвакуированные не будут — сразу переместятся в автобусы. Речь идет о 73 человек, вместе с сопровождением.

Однако на онлайн-радаре пунктом назначения борта указан аэропорт "Борисполь" под Киевом.

Самолет зашел на воздушное пространство Украины около 7:00. Сначала он летел в сторону Харькова, а затем начал делать круги на юго-западе области.

Вскоре стало известно, что самолет все-таки поменял траекторию движения и перестал летать по кругу. Сейчас борт уже подлетает к "Борисполю". На взлетно-посадочной полосе появились люди в костюмах биологической защиты.

Между тем, в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя людей. Более того, сейчас возле этого поселка происходят стычки местных жителей с полицией.

Предполагается, что эвакуированных могут отвезти в санаторий УМВД в Новых Санжарах. Местные жители митингуют там еще с вечера среды, 19 февраля.

Как известно, самолет с эвакуированными гражданами Украины и еще нескольких стран отправился из Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса, вечером 19 февраля. Всего на борт допустили 73 человека. По данным украинских властей, все они здоровы.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила о подготовке нескольких локаций в разных регионах для 14-дневного карантина эвакуированных украинцев и иностранцев из китайского Уханя в связи со вспышкой коронавируса.

Ранее место карантина украинцев из Уханя решили засекретить после того, как в ряде регионов начались волнения из-за опасений, что к ним привезут людей из пораженного эпидемией региона.

Как сообщалось, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

По состоянию на 19 февраля 2020 года заражение коронавирусом COVID-19 в общей сложности подтвердилось у свыше 74 тысяч человек. Общее число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2004 человек.