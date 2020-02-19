"Повод задуматься": что стоит за бунтами против эвакуированных из Китая украинцев

Специальный самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранными гражданами должен прибыть в Украину в районе 8 утра 20 февраля. Из страны, охваченной смертельным коронавирусом, забирают только тех, у кого нет признаков заболевания. По прибытии всех, кто находился на борту, в том числе экипаж и медиков, сопровождавших полет, поместят на 14-дневный карантин в специально определенный обсерватор. Что это будет за место — в Минздраве не разглашают, но один из вероятных вариантов — санаторий "Медоборы" в селе Конопковка Тернопольской области.

Впрочем, местным жителям эта идея не понравилась — люди протестуют, готовятся перекрывать дороги и "защищать" свои семьи от эвакуированных сограждан. Более того, поддерживают эти идеи и некоторые местные политики, обещая своим избирателям не допустить размещения украинцев из Китая поблизости.

Delo.ua рассказывает о том, в чем кроются причины такой общественной реакции и есть ли на данный момент поводы для паники.

Что происходит?

На момент подготовки публикации на борт специального самолета допустили всех, кто хотел покинуть Китай — 48 украинцев и 29 иностранных граждан. Все они прошли медицинский осмотр и на момент посадки не имели признаков заболевания. Но по прибытии их отправят на карантин в специально подготовленные учреждения — обсерваторы. Информацию о том, что это за учреждения Минздрав засекретил. По официальной информации, их четыре и поблизости каждого есть инфекционные больницы на случай возникновения у кого-то из прибывших симптомов заболевания.

Украинцы и иностранцы, которых эвакуируют из Китая. Фото: Посольство Украины в КНР

Как стало ранее известно, один из вариантов — "Областная больница восстановительного лечения", которая находится в городе Мироновка Киевской области. По информации "Українських новин", в Киевской ОГА заявили, что медучреждение готово принять эвакуированных украинцев. По предварительным данным, второй вариант — санаторий "Медоборы" в селе Конопковка поблизости Тернополя. И именно эта информация взбудоражила местных жителей. Еще с 18 февраля они активно протестуют против того, чтобы эвакуированные украинцы были размещены именно там. По информации местных СМИ, жители окружающих сел перекрывали дороги, соорудили несколько блокпостов и намерены патрулировать санаторий, чтобы не позволить завезти туда людей.

Видео: Youtube Телекомпанія TV-4

Протестовали люди и в других регионах. Выступить против призывали даже через соцсети, рассылая сообщения.

По словам политолога Владимира Фесенко, реакция части общественности на эвакуацию сограждан из опасного региона — элементарное проявление паники, которое, впрочем, несет в себе неприятные аспекты.

"К сожалению, но некоторые жители регионов, где любят гордиться патриотическими настроениями, сейчас демонстрируют не патриотизм, а местечковый эгоизм. Нынешняя ситуация — прямо противоположна патриотизму", — говорит эксперт.

С таким мнением согласен и директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Однако эксперт подчеркивает — в данной ситуации речь идет о гражданах Украины, которые возвращаются к себе домой, и которых, как и всех остальных, государство должно защищать. По мнению эксперта, настроения части общества не только дискредитируют Украину, распространяют конфликты между гражданами, но и указывают на то, что политическая культура украинского общества является незрелой.

"Конечно, государство должно обеспечить защиту прав всех — и тех, кто приезжает, и тех, кто живет в регионах (куда могут привезти эвакуированных украинцев на карантин — Delo.ua), должно защитить людей от возможного распространения коронавируса. Но и люди должны быть более цивилизованными и воспитанными в этой ситуации, потому что все, что происходит сейчас — это плохая картинка нашего общества, в том числе и для наших внешних оппонентов", — говорит он.

Видео: Youtube Тернополяни Тернопіль

Отдельную роль в этой ситуации и играют политики, чаще — местного уровня. Так, например, о неготовности санатория "Медоборы" принимать эвакуированных людей заявил первый заместитель председателя Тернопольской ОГА Василий Деревляный. А вместе с ним — представители "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Свободы" в Тернопольской области. С обращением не размещать эвакуированных в регионе выступил и мэр Тернополя Сергей Надал.

Обращение, которое опубликовал на странице в Facebook первый заместитель председателя Тернопольской ОГА Василий Деревляный. Фото: Facebook Василия Деревляного

Подобные ситуации были и в других областях. Так, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в соцсети пообещал, что не будут размещать эвакуированных людей и в Обуховском районе Киевской области.

По мнению экспертов, такое поведение политиков — это попытка подстроиться под настроения общественности.

"Многие политики на местном уровне, как это часто бывает, просто подстраиваются под такие настроения, под панику. Причем, судя по информации от МВД и Минздрава, оснований для паники нет, все хорошо организовано, меры безопасности предприняты. Но паника, как всегда, на первом месте — "все гине". Это "моя хата скраю" — к сожалению, одна из негативных характеристик нашей политической культуры и традиции, украинской ментальности. И это повод для людей задуматься", — говорит Фесенко.

Более того, как отмечает Бортник, они пытаются не только поддержать такие настроения, но и использовать их, как волну для "политического серфинга", пытаясь быть представителями такого интереса общества.

Так все же — есть ли поводы паниковать?

Если верить Минздраву — то нет. В первую очередь, потому, что на борт специального самолета после трех этапов медосмотра допускали только людей без признаков заболевания. Контролировать их состояние в полете также должна бригада медицины катастроф. Также на борту лайнера оборудованы зоны, в которых можно изолировать людей, если во время полета у них проявятся симптомы.

На данный момент известно, что самолет должен совершить посадку в Алматы (Казахстан), а потом — в Украине. Впрочем, до сих пор не известно, в какой аэропорт в Украине он прибудет. По данным ряда СМИ, речь идет об аэропорте Львова. По прибытии пассажиров, экипаж и медиков заберут пять автобусов и отвезут на место обсервации. Сопровождать их в дороге будут 33 сотрудника ГосЧС и 12 единиц техники. Водители автобусов также останутся на карантин, а все транспортные средства — и самолет — продезинфицируют.

На обсервации все прибывшие будут находиться как минимум 14 дней. Если в течение этого времени у кого-то из них проявятся симптомы заболевания — его отправят в инфекционную больницу, а для остальных срок обсервации продлят.

Учреждение с эвакуированными будет находиться под двойным кольцом защиты, охраны и обеззараживания. По данным МВД, ежедневно его будут патрулировать 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины, будет работать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения. Все это время на месте также будет работать Круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД.

Напомним, что 19 февраля из Китая специальный самолет заберет 48 украинцев и 29 иностранных граждан. Среди них 8 граждан Аргентины, 5 — Доминиканской Республики, 5 — Эквадора, 4 — Сальвадора, 2 — Коста-Рики, 2 — Казахстана, 1 — Израиля, 1 — Черногории и 1 — Панамы. Все они, кроме граждан Казахстана, также будут находиться на обсервации. По предварительным данным, граждане Казахстана покинут борт при посадке в Алматы.

Напомним, что число погибших в результате эпидемии возникшего в Китае коронавируса с декабря 2019 года достигло 2004 человека. Общее число заболевших COVID-19 составило 74 185 случаев.

Впрочем, китайские ученые считают, что пик эпидемии коронавируса уже пройден.