Заберут только здоровых и изолируют: как Украина готовится к эвакуации граждан из Китая

Украина готовится эвакуировать 49 граждан из Китая, где продолжает распространяться коронавирус COVID-19. Их и еще порядка 25 иностранных граждан заберет пассажирский самолет, после чего они будут изолированы в специально подготовленном месте — обсерваторе — как минимум на 14 дней. Однако забирать будут только людей без симптомов заболевания.

О том, как именно будет проходить эвакуация и какие меры предпринимает государство, чтобы не допустить распространения коронавируса, в понедельник, 17 февраля рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Специальный пассажирский самолет с бригадой украинских медиков вылетит за украинцами во вторник, 18 февраля. Ожидается, что в Украину он вернется в четверг. Забрать из провинции Хубей и города Ухань намерены 49 украинских граждан и еще порядка 25-ти иностранных. Все они, а также экипаж самолета и медики, которые будут их сопровождать, по прибытии будут направлены в обсерватор — специализированное учреждение, предназначенное для госпитализации людей, которые выявили желание покинуть территорию карантина, где из обследуют и будут вести медицинское наблюдение как минимум 14 дней.

"Рейс будет сопровождать с места команда Минздрава, которая занимается медициной катастроф. Медики будут все время находиться на борту и, в дальнейшем, эти же медики будут проводить медико-санитарное наблюдение как минимум дважды в день среди всех, кто находится в обсерваторе. И дополнительно у всех, кто будет находится в обсерваторе, будут контакты медицинских сотрудников для того, чтобы в случае ухудшения состояния их здоровья или появления симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии острого респираторного заболевания, спровоцированного коронавирусом, их госпитализировать в инфекционный стационар, в боксированное отделение, где им будет оказываться медицинская помощь и проводиться дальнейшая диагностика", — рассказал он.

В Минздраве подчеркивают, что эвакуировать будут только здоровых граждан. По словам Ляшко, согласно общемировой практике эвакуации из карантинных зон, на борт самолета людей с симптомами коронавируса не допустят. Так, перед допуском на самолет каждого их них проверят китайские медики, а перед посадкой на борт самолета всех дополнительно обследует команда медиков Минздрава. Кроме того, зоны в самолете будут разделены так, чтобы исключить вероятность инфицирования среди пассажиров в случае, если у кого-то на борту будут проявляться симптомы. Более того, если такое произойдет, то для пассажиров с симптомами на борту лайнера созданы зоны для обсервации и отдельная туалетная комната.

За 30 минут до посадки с борта самолета в аэропорт передадут информацию о состоянии здоровья всех эвакуированных граждан и экипажа. Также в аэропорту будет обеспечено наличие необходимого количества бригад экстренной медицинской помощи, укомплектованных средствами индивидуальной защиты и обученных правилам взаимодействия с инфекционными больными, для того, чтобы госпитализировать всех потенциальных носителей коронавируса в изолятор.

Ляшко отметил, что обсерваторы, в которых будут находиться эвакуированные украинцы, — это не медицинские учреждения. По его словам, под такие нужды можно оборудовать любое учреждение, главное — в дальнейшем исключить контакт тех, кто в нем находится, с людьми, которые находятся поблизости. Пока для этих целей определены и подготавливаются два учреждения — основное и резервное, сообщил Ляшко.

При этом, как объяснил Ляшко, содержание в обсерваторе не нарушает права ни украинцев, ни иностранных граждан — действия государств в таких случаях определяются медико-санитарными правилами ВОЗ.

"Закон Украины о защите населения от инфекционных заболеваний предусматривает, что Кабинет министров Украины имеет право устанавливать временные ограничения для людей, которые приезжают с эпидемически неблагополучный стран. 3 февраля Кабмин принял распоряжение, в котором указано установить временные условия ограничения для людей, которые прибывают из города Ухань и провинции Хубей КНР путем их изоляции на 14 дней в учреждения, определенные Минздравом", — объяснил он.

По его словам, накануне прибытия украинского самолета в Китай всем, кто намерен попасть на его борт, еще раз объяснят условия и ограничения, и каждый из них подпишет информированное согласие на нахождение в обсерваторе как минимум 14 дней для того, чтобы избежать возникновения каких-либо юридических сложностей.

Деньги на эвакуацию и содержание людей в обсерваторе были выделены из резервного фонда бюджета.

По данным Минздрава, по состоянию на 17 февраля в мире было зафиксировано 71 710 больных острым респираторным заболеванием, спровоцированным коронавирусом COVID-19. Количество летальных случаев за период с 1 января 2020 года по сегодняшний день составило 1 775. По данным КНР, более 11 тысяч человек считаются выздоровевшими.

По данным Минздрава, в Украине на сегодняшний день не было зарегистрировано лабораторно ни одного случая COVID-19. Однако заболевание было диагностировано у двоих из 25 украинцев, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. На сегодняшний день заболевшие находятся под наблюдением медиков в больницах поблизости японского города Иокогама, состояние их здоровья удовлетворительное, сообщили в ведомстве.

Напомним, что в восточной китайской провинции Чжэцзян 16 февраля запущено в производство первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом.