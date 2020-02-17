Жителям провинции Хубэй из-за коронавируса запретили покидать свои дома

В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения коронавируса нового типа, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение правительства провинции, нарушителям грозит штраф или арест.

По информации агентства, жителям населенных пунктов Хубэя запрещено покидать дома. Исключение делают для работников медучреждений и предприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности, но эти люди могут перемещаться лишь по определенным маршрутам и в установленное время. За нарушение правил грозит задержание на срок до десяти суток.

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Кроме этого, в провинции запрещено движение всех транспортных средств. Ездить по улицам провинции могут только машины, перевозящие медперсонал и предметы первой необходимости, либо машины со специальными пропусками. Нарушителям грозит штраф 500 юаней, арест на срок до десяти суток и лишение водительских прав.

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Согласно данным Минздрава, по состоянию на 16 февраля 2020 года, в мире зарегистрировано 69 тысяч 261 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 тысяча 669 — летальные. Впрочем, в Украине коронавируса нет.

Ранее сообщалось, что работников китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, отправят на двухнедельный карантин после возвращения из Китая.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.