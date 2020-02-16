Китайский коронавирус: число зараженных превысило 69 тысяч человек

К 16 февраля заражение коронавирусом COVID-19 в общей сложности подтвердилось у 68 500 человек, всего вирусом заразились свыше 69 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

По ее данным, за последние сутки в Китае от заболевания погибли 142 человек, тогда как 1323 ранее заразившихся вирусом вылечили и выписали. Общее количество жертв коронавируса в КНР увеличилось до 1665 человек, всего удалось вылечить 9419 человек.

В провинции Хубэй, как сообщает региональная комиссия по вопросам здравоохранения, за сутки зарегистрировали 1843 новых случая заражения, 1548 из них выявили в городе Ухане, где изначально обнаружили вирус. В течение суток число погибших в Хубэе увеличилось на 139 человек (110 — в Ухане). Коронавирус в этом регионе подтвердили в 49 030 случаях, больше 35 тысяч из них приходятся на Ухань.

По подсчетам South China Morning Post, с учетом погибших за пределами Китая, количество жертв коронавируса достигло 1669 человек. По всему миру, согласно изданию, вирус обнаружили у 69 195 человек. Большинство зараженных — 338 человек — к 16 февраля выявили в Японии.

В то же время число заразившихся новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess в Японии возросло на 70 человек. Таким образом, число заболевших пассажиров и членов экипажа достигло 355. Судно остается на карантине в порту города Йокогама.

Как известно, круизный лайнер Diamond Princess поставили на карантин в начале февраля. Это случилось после того, как у сошедшего на берег в Гонконге 80-летнего пассажира выявили новый коронавирус. Мужчину госпитализировали.

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Всего на судне находятся 3700 пассажиров. Среди находившихся на борту есть граждане Украины. Как минимум, двое украинцев на лайнере заразились китайским коронавирусом.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

А 9 февраля 2020 года новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины, который находится на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Известно, что зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.