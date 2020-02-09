У первого гражданина Украины диагностировали коронавирус

Новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины, сообщает The Mainichi со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии.

По информации издания, всего положительный результат на корнавирус зафиксирован у еще шести человек, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии: и четырех филиппинцев. Все они являются членами экипажа судна. Еще заразился один пассажир — житель Гонконга с гражданством США. Больные были эвакуированы с судна и госпитализированы.

В Минздраве отмечают, что сейчас у больных нет никаких серьезных симптомов заболевания. По данным издания Nhk, зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию об одном инфицированном гражданине Украины на круизном лайнере Diamond Princess, который находится возле берегов Японии.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНН.

"Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, что находится на рейде у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле Министра иностранных дел и Посольства Украины в Японии", — сообщил Погорельцев.

Отмечается, что украинцу оказывается квалифицированная медицинская помощь, сейчас больной "чувствует себя нормально".

Ранее стало известно, что по меньшей мере 20 украинцев находятся на борту отправленного в Японии на карантин круизного лайнера Diamond Princess. Судно оказалось изолировано из-за эпидемии китайского коронавируса.

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4 февраля 2020 года ряд иностранных СМИ сообщили, что в японском порту Йокогамы из-за коронавируса отправили на карантин круизное судно с 3,7 тысячами отдыхающих на борту.

Корабль изолировали, чтобы сотрудники карантинной службы Министерства здравоохранения Японии провели соответствующие медицинские тесты нескольким заболевшим пассажирам.

Уже на следующий день выяснилось, что на лайнере заражены китайским коронавирусом как минимум 10 человек — все заболевшие старше 50 лет.

Напомним, неизвестный тип вируса впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

Как сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, по состоянию на 00:00 9 февраля по местному времени, количество заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 37,198 тысячи человек, смертельный исход зафиксирован в 811 случаях.