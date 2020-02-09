Китай запретил компании Foxconn перезапуск производства цифровой техники

Китай заблокировал план тайваньской компании Foxconn с 10 февраля возобновить производство техники на заводах в Китае, на фоне опасений по поводу распространения нового коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на издание Nikkei.

По информации агентства, эксперты провели инспекции на заводах Foxconn в городе Шэньчжэнь, после чего сообщили компании, что на ее заводах "высок риск коронавирусной инфекции", что делает их непригодными для перезапуска производства.

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10 февраля завод Foxconn по производству iPhone не возобновит работу в городе Чжэнчжоу.

В то же время в компании сообщили, что Foxconn следует рекомендациям местных органов власти.

"Мы не получили никаких запросов от наших клиентов о необходимости возобновить производство раньше", — говорится в сообщении компании.

Foxconn занимается изготовлением фотокамер Canon, материнских плат для корпорации Intel, игровых приставок PlayStation 3, PlayStation 4 и Xbox 360, смартфонов для корпораций Xiaomi и Huawei, а также iPhone, iPad, MacBook, iPod.

Ранее Hyundai объявил, что вынужден будет остановить производство на заводах в Южной Корее из-за вспышки коронавируса. Причиной такого решения стало отсутствие определенных комплектующих, которые компания обычно получала из Китая.

Кроме того, корпорация Apple прекратила осуществлять розничные продажи своей продукции на территории Китая из-за распространения нового коронавируса. Эта мера будет действовать до 10 февраля.

В частности компания закрывает все свои корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковом Китае.

Добавим, что компания Google временно закрывает все свои офисы в Китае, Гонконге и Тайване из-за коронавируса. Сотрудникам компании порекомендовали выехать из страны и работать удаленно как минимум 2 недели.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

Как сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, по состоянию на 00:00 9 февраля по местному времени, количество заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 37,198 тысячи человек, смертельный исход зафиксирован в 811 случаях.