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Toyota и Honda приостановили работу заводов в Китае из-за коронавируса

Toyota планирует возобновить производство 17 февраля, а Honda — 14 февраля

Toyota и Honda приостановили работу заводов в Китае из-за коронавируса Toyota и Honda приостановили работу заводов в Китае из-за коронавируса
Завод Honda в Китае. Фото: Getty Images

Японские автомобильные корпорации Toyota и Honda приостановили работу своих заводов в Китае из-за вспышки неизвестного ранее коронавируса.

Об этом сообщает Transport Topics.

Указано, что компания Toyota планирует возобновить производство 17 февраля 2020 года.

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"Toyota, которая сначала остановила свои заводы в Китае до 9 февраля, заявила, что теперь планирует возобновить производство 17 февраля. Honda заявила, что возобновит производство 14 февраля", — говорится в сообщении.

При этом в Toyota пообещали, что планируют "возобновить нормальную работу фабрик и доставку транспортных средств заказчикам, как только это будет признано безопасным и целесообразным".

Отмечается, что производители автомобилей особенно уязвимы в этой ситуации, поскольку эпицентр вспышки коронавируса находится в провинции Хубэй, которая является четвертым по величине в Китае центром автопроизводства и местом расположения фабрик компаний-гигантов, начиная от Dongfeng Motor Corp к Honda и General Motors Co.

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Ранее Hyundai объявил, что вынужден будет остановить производство на заводах в Южной Корее из-за вспышки коронавируса. Причиной такого решения стало отсутствие определенных комплектующих, которые компания обычно получала из Китая.

Кроме того, корпорация Apple прекратила осуществлять розничные продажи своей продукции на территории Китая из-за распространения нового коронавируса. Эта мера будет действовать до 10 февраля. В частности, компания закрывает все свои корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковом Китае.

Добавим, что компания Google временно закрывает все свои офисы в Китае, Гонконге и Тайване из-за коронавируса. Сотрудникам компании порекомендовали выехать из страны и работать удаленно как минимум 2 недели.

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Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

По состоянию на 8 февраля 2020 года, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 34 тысячи человек, а общее число жертв достигло 724 человек.

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