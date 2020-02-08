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Китайский коронавирус: число жертв достигло 724 человек

Заражены более 34 тысяч человек во всем мире

Китайский коронавирус: число жертв достигло 724 человек Китайский коронавирус: число жертв достигло 724 человек
Китайский коронавирус. Фото: Bernd Thissen / TASS

По состоянию на 8 февраля 2020 года число жертв нового вида вируса превысило 700 человек.

По данным властей Китая, заражены более 34 тысяч человек, сообщает РБК.

Как доложили во Всемирной организации здравоохранения, заражены 31 481 человек (из них в Китае 31 211). За пределами Китая зафиксированы 270 подтвержденных случаев заражения.

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В свою очередь, Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 34 546 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 34 876 человек.

"724 человека погибли. За пределами материковой части Китая жертвами вируса стали 2 человека", — говорится в сообщении.

Кроме того, 64 зараженных находятся на круизном лайнере Diamond Princess в порту Йокогама в Японии. Всего на борту помещенного на карантин судна 3600 человек, в том числе 24 россиянина.

К тому посольства США и Японии сообщили, что их граждане умерли в больнице Уханя. Это — первые иностранцы в этом городе, скончавшиеся от нового вируса.

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Тем временем технический комитет ОПЕК+ рекомендовал участникам соглашения сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в день. Так в ОПЕК планируют бороться с падением стоимости нефти из-за снизившегося на фоне новостей о коронавирусе спроса. Россия, по данным информагентств, отказалась от этой идеи. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что вопрос решится в течение пары дней.

Напомним, неизвестный тип вируса впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

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