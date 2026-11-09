Демократы в Конгрессе США готовят новый пакет военной помощи для Украины на $15 млрд

После победы на выборах в Конгресс США демократы намерены активизировать поддержку Украины. Среди их планов – подготовка нового пакета безопасности помощи ориентировочно на $15 млрд, усиление санкций против России и поддержка украинской энергетики

Как пишет Dilo, об этом сообщает Financial Times.

Какую помощь Украине планируют оказать демократы

После победы на промежуточных выборах Демократическая партия с января получит контроль над двумя палатами Конгресса США. Это позволит ее представителям активнее использовать бюджетные и надзорные полномочия, в частности, для расширения помощи Украине и усиления экономического давления на Россию.

По словам помощника одного из членов Комитета Палаты представителей по иностранным делам, сейчас демократы работают над предложением о новом пакете поддержки поддержки Киева. Его предварительный объем оценивается примерно в $15 млрд.

В то же время, законодатели хотят добиться дополнительной помощи Украине еще до начала работы нового состава Конгресса. Особое внимание планируют уделить поддержке украинской энергетики, которая подвергается регулярным российским атакам.

Для этого демократы рассматривают возможность внести соответствующие положения в ежегодный законопроект США о национальной обороне (NDAA). Как объяснила старшая советница организации Razom for Ukraine Мелинда Гаринг, среди возможных поправок – меры по санкциям, разведывательной поддержке Украины, поставкам ракет-перехватчиков, а также работе спутниковых систем Starlink и Starfield.

Санкции против РФ и Starlink

Также одним из приоритетов демократов в новом Конгрессе будет внесение поправок в закон покойного сенатора Линдси Грэма о санкциях против России, сообщили помощники членов комитета. Этот закон, принятый при широкой двухпартийной поддержке, предусматривает финансовые санкции против оборонного и энергетического секторов России.

Кроме того, демократы намерены усилить наблюдение за спутниковой сетью Starlink компании Илона Маска, которой пользуются украинские военные.

Такое внимание к Starlink привлекло, в частности, замедление работы сети в октябре. Это сказалось на возможностях Украины противодействовать российским атакам.

В то же время, реализация законодательных инициатив демократов будет зависеть от позиции республиканцев. В частности, если президент США Дональд Трамп наложит вето на соответствующие решения, для его преодоления понадобится поддержка не менее двух третей членов каждой палаты Конгресса.

Промежуточные выборы в США

Напомним, по итогам состоявшихся 3 ноября промежуточных выборов в США Демократическая партия приобретает контроль над обеими палатами Конгресса — и Сенатом (по меньшей мере 54 места за необходимые 51), и Палатой представителей (более 231 места за необходимые 218).

На этих промежуточных выборах демократы победили в штатах, десятилетиями республиканских, в частности такие результаты показало голосование в Техасе, Канзасе и Южной Каролине.

Последний раз демократ становился сенатором от Техаса в 1988 году, а от Канзаса — в 1932-м.

Ранее Reuters писал, что победа Демократической партии на промежуточных выборах в США позволит восстановить помощь Украине и блокировать попытки президента Дональда Трампа ослабить санкции против России.