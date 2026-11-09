Демократи у Конгресі США готують новий пакет військової допомоги для України на $15 млрд

Після перемоги на виборах до Конгресу США демократи мають намір активізувати підтримку України. Серед їхніх планів – підготовка нового пакета безпекової допомоги орієнтовно на $15 млрд, посилення санкцій проти Росії та підтримка української енергетики

Як пише Dilo,про це повідомляє Financial Times.

Яку допомогу Україні планують надати демократи

Після перемоги на проміжних виборах Демократична партія з січня отримає контроль над обома палатами Конгресу США. Це дозволить її представникам активніше використовувати бюджетні та наглядові повноваження, зокрема для розширення допомоги Україні й посилення економічного тиску на Росію.

За словами помічника одного з членів Комітету Палати представників із закордонних справ, нині демократи працюють над пропозицією щодо нового пакета безпекової підтримки Києва. Його попередній обсяг оцінюють приблизно у $15 млрд.

Водночас законодавці хочуть домогтися додаткової допомоги Україні ще до початку роботи нового складу Конгресу. Особливу увагу планують приділити підтримці української енергетики, яка зазнає регулярних російських атак.

Для цього демократи розглядають можливість внести відповідні положення до щорічного законопроєкту США про національну оборону (NDAA). Як пояснила старша радниця організації Razom for Ukraine Мелінда Гарінг, серед можливих поправок – заходи щодо санкцій, розвідувальної підтримки України, постачання ракет-перехоплювачів, а також роботи супутникових систем Starlink і Starfield.

Санкції проти РФ та Starlink

Також одним із пріоритетів демократів у новому Конгресі буде внесення поправок до закону покійного сенатора Ліндсі Грема про санкції проти Росії, повідомили помічники членів комітету. Цей закон, ухвалений за широкої двопартійної підтримки, передбачає фінансові санкції проти оборонного та енергетичного секторів Росії.

Крім того, демократи мають намір посилити нагляд за супутниковою мережею Starlink компанії Ілона Маска, якою користуються українські військові.

Таку увагу до Starlink привернуло, зокрема, сповільнення роботи мережі у жовтні. Це позначилося на можливостях України протидіяти російським атакам.

Водночас реалізація законодавчих ініціатив демократів залежатиме від позиції республіканців. Зокрема, якщо президент США Дональд Трамп накладе вето на відповідні рішення, для його подолання знадобиться підтримка щонайменше двох третин членів кожної палати Конгресу.

Проміжні вибори у США

Нагадаємо, за підсумками проміжних виборів у США, що відбулися 3 листопада, наразі Демократична партія здобуває контроль над обома палатами Конгресу — і Сенатом (щонайменше 54 місця за необхідних 51), і Палатою представників (понад 231 місце за необхідних 218).

На цих проміжних виборах демократи перемогли у штатах, які десятиліттями були республіканськими, зокрема такі результати показало голосування в Техасі, Канзасі й Південній Кароліні.

Востаннє демократ ставав сенатором від Техасу в 1988 році, а від Канзасу — у 1932-му.

Раніше Reuters писав, що перемога Демократичної партії на проміжних виборах у США дозволить відновити допомогу Україні та блокувати спроби президента Дональда Трампа послабити санкції проти Росії.