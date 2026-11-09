У Києві змінюють схеми руху транспорту між берегами Дніпра: деталі

У Києві з 9 листопада запровадять резервні схеми руху транспорту між лівим і правим берегами Дніпра. Зокрема, на мосту Патона організують реверсивний рух, а вантажівки на Північному та Південному мостах скеровуватимуть в об'їзд.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

За словами міністра, це рішення було ухвалене на тлі нових безпекових викликів для столиці.

Головна мета наразі - максимально розвантажити мости та оптимізувати потоки транспорту.

Нова схема руху

Міст Патона: правоохоронці запровадять реверсивний рух. У ранкові години (з 07:00 до 10:00) три з п'яти смуг будуть відкриті для руху в напрямку правого берега, а ввечері (з 16:00 до 20:00) - у напрямку лівого.

правоохоронці запровадять реверсивний рух. У ранкові години (з 07:00 до 10:00) три з п'яти смуг будуть відкриті для руху в напрямку правого берега, а ввечері (з 16:00 до 20:00) - у напрямку лівого. Північний міст: на під'їздах до мосту патрульні скеровуватимуть вантажівки в об'їзд через Подільський мостовий перехід. Водночас відновлять рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів і громадського транспорту у зворотному напрямку.

на під'їздах до мосту патрульні скеровуватимуть вантажівки в об'їзд через Подільський мостовий перехід. Водночас відновлять рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів і громадського транспорту у зворотному напрямку. Південний міст: вантажівки, які прямують із лівого берега на правий, спрямовуватимуть в об'їзд через Дарницький міст. Для легкових автомобілів і громадського транспорту обмежень не передбачено.

Водночас правоохоронці обстежуватимуть під'їзди до мостів і найбільш завантажені ділянки доріг.

Вигівський також повідомив, що в Києві вже збільшили кількість екіпажів поліції, які регулюватимуть рух, допомагатимуть водіям і стежитимуть за розвантаженням мостів.

Рух Північним мостом у Києві відновлюється після ракетних ударів

Рух Північним мостом у Києві частково відновлюється, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Науковці провели технічне обстеження споруди. За його результатами рух дозволили відновити з тимчасовими обмеженнями", - написав Кличко у Telegram.

Зокрема, організація руху відбуватиметься наступним чином:

з лівого на правий берег – однією смугою, виключно для пасажирського транспорту.

з правого на лівий берег – двома смугами для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.

"Відповідно Північним мостом відновлюється рух автобусів", - додав Кличко.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 7 листопада, російські війська завдали кількома ракетами ударів по Північному мосту у Києві. Було пошкоджено дорожнє полотно, контактну тролейбусну лінію і лінію електропередач. Рух транспорту на мосту в обох напрямках тимчасово було перекрито.

У Києві побудують переправи через Дніпро

Нагадаємо, у Києві планують розпочати будівництво кількох насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. У перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою. Роботи можуть тривати до трьох місяців, а переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.

Але на думку експертів, тунель під Дніпром не наближає розв'язання транспортної проблеми сполучення берегів Києва. На проєктування такого будівництва знадобиться щонайменше два роки, а на будівництво - щонайменше п’ять.

Київ планує спрямувати 1 млрд грн на будівництво комбінованих водних переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них. Місця розміщення переправ визначатиме військове командування.

Альтернативні шляхи через річку Дніпро в Києві включатимуть понтонні мости та пороми, але вони матимуть і обмеження на певний вид транспорту, і на обсяги пасажиропотоку.