Зеленський наказав представити програму безкоштовного проїзду у громадському транспорті Києва

Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Сергію Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва та забезпечити достатній резерв автобусів.

Як пише Dilo, про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами президента, таке рішення має підтримати безперебійну роботу наземного транспорту в разі збоїв у роботі метро або ускладнень із рухом мостами через Дніпро.

Зеленський розповів, що премʼєр-міністр Сергій Корецький, секретар РНБО Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ Іван Вигівський представили варіанти резервних транспортних схем для столиці. Наразі опрацьовується необхідна кількість транспорту, реорганізація дорожнього руху у визначених частинах Києва.

Чому метро в Києві зупиняється під час відключень світла

Через постійні повітряні атаки російських окупантів на об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури у Києві регулярно відсутнє світло та виникають труднощі із функціонуванням міського транспорту.

Іноді трапляються випадки зупинки метро. Також через низьку напругу у мережі перестають їздити трамваї і тролейбуси.

Так, 3 листопада в Києві тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту. Причина - критична ситуація в енергосистемі країни, спричинена російськими обстрілами.

Як пояснив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, до січня 2026 року, коли в Києві ще працювали власні генеруючі потужності, метро та водоканал могли оперативно перемикатися на резервне живлення через внутрішні розподільчі мережі.

Але тепер такої можливості немає. Експерт зазначив, що резервне живлення на більшості об'єктів є, але воно не може забезпечити повноцінну роботу.