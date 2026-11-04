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Зупинка метро в Києві під час відключень світла: чому резервне живлення не забезпечує повноцінну роботу транспорту

Станція метро в Києві
Станція метро в Києві / Depositphotos

Метрополітен у Києві й надалі може зупинятися через проблеми з електропостачанням під час масштабних відключень. Головна причина полягає у відсутності власної генерації електроенергії в столиці.

Як пише Dilo, про це розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в інтервʼю УНІАН.

За його словами, до січня 2026 року, коли в Києві ще працювали власні генеруючі потужності, метро та водоканал могли оперативно перемикатися на резервне живлення через внутрішні розподільчі мережі.

Але тепер такої можливості немає. Експерт зазначив, що резервне живлення на більшості об'єктів є, але воно не може забезпечити повноцінну роботу.

"Якщо ви потрапляли в ситуацію, коли відключається метрополітен, то бачили, що потяг зупинився, темно, а потім щось там загорілося - і потяг тихо "почапав" до найближчої станції. Це резервне живлення. Воно може забезпечити спрощений і базовий режим роботи, але не повноцінне обслуговування", - розповів Харченко.

Робота транспорту під час відключень світла

2 листопада у столиці виникли збої в роботі громадського транспорту. Через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення було частково обмежено рух поїздів Київського метрополітену, а також зупинився електротранспорт на кількох трамвайних маршрутах

Із вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту. Причина - критична ситуація в енергосистемі країни, спричинена російськими обстрілами.

Автор:
Світлана Манько

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