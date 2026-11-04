Остановка метро в Киеве при отключении света: почему резервное питание не обеспечивает полноценную работу транспорта

Метрополитен в Киеве и дальше может останавливаться из-за проблем с электроснабжением во время масштабных отключений. Главная причина состоит в отсутствии собственной генерации электроэнергии в столице.

Об этом рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью УНИАН.

По его словам, до января 2026, когда в Киеве еще работали собственные генерирующие мощности, метро и водоканал могли оперативно переключаться на резервное питание через внутренние распределительные сети.

Но теперь такой возможности нет. Эксперт отметил, что резервное питание на большинстве объектов есть, но оно не может обеспечить полноценную работу.

"Если вы попадали в ситуацию, когда отключается метрополитен, то видели, что поезд остановился, темно, а потом что-то там загорелось – и поезд тихо "начал" до ближайшей станции. Это резервное питание. Оно может обеспечить упрощенный и базовый режим работы, но не полноценное обслуживание", – рассказал Харченко.

Работа транспорта при отключении света

2 ноября в столице возникли сбои в работе общественного транспорта. Из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания было частично ограничено движение поездов Киевского метрополитена, а также остановился электротранспорт на нескольких трамвайных маршрутах.

С вечера 3 ноября в Киеве временно приостановили движение наземного электротранспорта. Причина – критическая ситуация в энергосистеме страны, вызванная российскими обстрелами.