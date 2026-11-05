Кредиторам Финбанка увеличили выплаты еще на 139 тыс. грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц согласовал увеличение суммы возмещения кредиторам ПАО "Финбанк" седьмой очереди еще на 139,5 тыс. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Выплаты кредиторам осуществляются безналично – средства перечисляют на банковские счета.

В Фонде отметили, что кредиторам седьмой очереди, у которых изменились платежные реквизиты, необходимо их актуализировать, чтобы денежные средства были перечислены своевременно.

Заявление можно подать в бумажном виде по почте по адресу Фонда или в электронной форме с квалифицированной электронной подписью.

Возмещение кредиторам Финбанк седьмой очереди начался в марте 2026 года. Тогда Фонд согласовал первые выплаты на 121,6 тыс. грн., после чего их размер несколько раз увеличивали.

Напомним, в целом за январь-сентябрь 2026 года находящиеся в ликвидации банки направили кредиторам 3,27 млрд грн. Более 1,25 млрд грн из этой суммы получили кредиторы седьмой очереди, в которую входят, в частности, юридические лица — клиенты банков, не связанные с ними.