UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

--0,13

EUR

51,25

+0,19

Наличный курс:

USD

46,32

46,05

EUR

52,04

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Кредиторам Финбанка увеличили выплаты еще на 139 тыс. грн

аукцион, документы, молоток
Кредиторам Финбанка увеличили выплаты еще на 139 тыс. грн / Freepik

Фонд гарантирования вкладов физических лиц согласовал увеличение суммы возмещения кредиторам ПАО "Финбанк" седьмой очереди еще на 139,5 тыс. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Выплаты кредиторам осуществляются безналично – средства перечисляют на банковские счета.

В Фонде отметили, что кредиторам седьмой очереди, у которых изменились платежные реквизиты, необходимо их актуализировать, чтобы денежные средства были перечислены своевременно.

Заявление можно подать в бумажном виде по почте по адресу Фонда или в электронной форме с квалифицированной электронной подписью.

Возмещение кредиторам   Финбанк седьмой очереди начался в марте 2026 года. Тогда Фонд согласовал первые выплаты на 121,6 тыс. грн., после чего их размер несколько раз увеличивали.

Напомним, в целом за январь-сентябрь 2026 года находящиеся в ликвидации банки направили кредиторам 3,27 млрд грн. Более 1,25 млрд грн из этой суммы получили кредиторы седьмой очереди, в которую входят, в частности, юридические лица — клиенты банков, не связанные с ними.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности