Более 21 млн грн: Фонд гарантирования подвел итоги выплат за девять месяцев

В течение января – сентября 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 21,3 млн грн гарантированного возмещения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ФГВФО.

В частности, в сентябре вкладчикам было выплачено более 395,6 тыс. грн.

Всего с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения достигла 105,1 млрд грн .

Деньги получили все обратившиеся за выплатами — это более 2 млн человек, или 96,1% от общего количества вкладчиков банков, находящихся в процедуре ликвидации.

С начала полномасштабного вторжения Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 9,4 млрд грн гарантированного возмещения.

В ФГВФЛ подчеркивают, что выплаты производятся исключительно за счет собственных ресурсов учреждения. По состоянию на 30 сентября 2026 года объем средств Фонда составил 58,9 млрд. грн .

Напомним, в августе 2026 года находящиеся в ликвидации Фонда гарантирования вкладов физических лиц банки направили на погашение требований кредиторов более 269 млн грн.