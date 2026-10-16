UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,89

--0,09

EUR

50,31

--0,04

Наличный курс:

USD

45,10

45,00

EUR

50,95

50,73

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Более 21 млн грн: Фонд гарантирования подвел итоги выплат за девять месяцев

Гривны
В сентябре 2026 года выплачено почти 400 тысяч гривен / Depositphotos

В течение января – сентября 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 21,3 млн грн гарантированного возмещения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ФГВФО.

В частности, в сентябре вкладчикам было выплачено более 395,6 тыс. грн.

Всего с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения достигла 105,1 млрд грн .

Деньги получили все обратившиеся за выплатами — это более 2 млн человек, или 96,1% от общего количества вкладчиков банков, находящихся в процедуре ликвидации.

С начала полномасштабного вторжения Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 9,4 млрд грн гарантированного возмещения.

В ФГВФЛ подчеркивают, что выплаты производятся исключительно за счет собственных ресурсов учреждения. По состоянию на 30 сентября 2026 года объем средств Фонда составил 58,9 млрд. грн .

Напомним, в августе 2026 года находящиеся в ликвидации Фонда гарантирования вкладов физических лиц банки направили на погашение требований кредиторов более 269 млн грн.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности