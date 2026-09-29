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Категория
Новости
Дата публикации

Активы четырех банков на 56 млн грн выставили на торги: что предлагают инвесторам на этой неделе

Фонд гарантирования вкладов
Фонд гарантирования вкладов проводит аукционы по продаже кредитов, недвижимости и имущества банков

На этой неделе, с 28 сентября по 2 октября, в системе Prozorro. Продажи планируют реализовать активы четырех банков, находящихся в процессе ликвидации Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Общая начальная цена всех предложенных лотов составляет 56,2 миллионов гривен.

Как пишет Dilo ,об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Львиную долю составляют права требования по кредитам, выставленные на сумму 36,3 миллиона гривен.

Также на торги выставили объекты недвижимого имущества, земельные участки, автомобили и другие основные средства на 15,8 миллиона гривен, а дебиторскую задолженность перед банками – за 4,1 миллиона гривен. Полученные средства будут направлены на расчет с кредиторами банков.

В течение недели запланирована продажа активов таких банков:

  • АО "РВС Банк" – на общую сумму около 35,5 млн грн, из которых за 15,6 млн грн реализуются земельные участки и другие основные средства, а за 19,8 млн грн – права требования по кредитам.
  • АО "Укрбудинвестбанк" – на общую сумму около 16,6 млн грн, из которых 16,5 млн грн приходится на права требования по кредитам и 0,1 млн грн – на основные средства.
  • АО "Айбокс Банк" – с начальной стоимостью 4,1 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком.
  • АО "Мегабанк" – на сумму 0,02 млн грн на продажу выставлены основные средства.

Напомним, в августе 2026 года находящиеся в ликвидации Фонда гарантирования вкладов физических лиц банки направили на погашение требований кредиторов более 269 млн грн.

Автор:
Татьяна Бессараб

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