Удары по фармскладам Украины: исчезнут ли лекарства из аптек из-за обстрелов

Из-за массированных ударов по логистическим центрам и мощностям украинских производителей отдельные медицинские препараты могут временно исчезать из продажи. В таких случаях пациентам придется переходить на доступные аналоги.

Как пишет Dilo, об этом заявил основатель сети аптек "Ситимед" Павел Шандра в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам эксперта, проблема заключается не в общем дефиците лекарства, а в исчезновении конкретных торговых названий.

"В ближайшее время вопрос будет не столько в общем дефиците лекарства, сколько в том, что отдельные торговые названия или конкретные препараты могут временно исчезать и людям придется переходить на доступные аналоги там, где такая замена возможна", - сказал он.

Шандра пояснил, что для многих импортных генериков существуют украинские аналоги с тем же действующим веществом, которым можно частично компенсировать потери.

В то же время, оригинальные препараты иностранных производителей без украинских альтернатив придется ждать от производителя.

Масштабы разрушений и потери

Точную общую оценку потерянной в сентябре продукции нельзя назвать, поскольку не все компании обнародовали данные. Однако масштабы ударов поражают.

"Наибольшая публично подтвержденная цифра - это более 15 млрд грн товарной продукции, которая была потеряна во время атаки на логистический комплекс "Биокон". По данным самой компании, этот состав обеспечивал не менее трехмесячных потребностей украинских пациентов. EBA также публиковала данные, что, по предварительной информации отдельных продуктов-членов ассоциации, только совокупная стоимость отдельных компаний", - отметил Шандра.

Эксперт напомнил, что в сентябре под удары попали, по меньшей мере, четыре крупных объекта фармацевтической логистики: "Биокон", Universal Logistic, "Оптима-Фарм" и "БаДМ".

Ситуация в регионах

Несмотря на серьезные вызовы, тотальный дефицит по регионам не ожидается, однако логистика значительно усложнилась.

"На сегодняшний день в Одессе не работает состав "Оптима Фарм" и "БаДМ", поэтому поставки идут из разных регионов. А это приводит к низкой скорости поставок, поэтому мы наблюдаем дефицит даже того лекарства по которому есть запасы. Заходим в сложную фазу, те граждане, кто сделал запас в сентябре нужных лекарств, сделал выбор".

Напомним, в понедельник, 28 сентября, российские войска в третий раз за месяц нанесли удар по производственным мощностям фармацевтической компании "Дарница" в Киеве.

Ранее завод "Дарница" был поврежден в результате российского ракетного удара по Киеву 23 сентября. 26 сентября российские военные утром снова атаковали завод фармацевтической компании "Дарница". По предварительной информации компании, пострадавших нет.

3 сентября в результате атаки России в Бориспольском районе Киевской области был поврежден логистический комплекс "Биокон"