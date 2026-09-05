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"Биокон" прекратил все операции с лекарствами после российского удара по складам под Киевом

склады компании Биокон
Вражеский удар уничтожил склады фармкомпании "Биокон"/Фото: "Биокон"

Фармацевтическая компания "Биокон" полностью прекратила отгрузку и прием лекарств. Причиной стало уничтожение ее логистического комплекса в Киевской области площадью 45 000 кв. м вследствие вражеского удара 3 августа.

Как пишет Dilo, об этом говорится в официальном комментарии компании.

"Это был крупнейший в Украине современный состав лекарств, прежде всего иностранного производства, который обеспечивал не менее трехмесячных потребностей украинских пациентов. Со вчерашнего дня компания прекратила все операции, включая прием и отгрузку лекарств", — заявили в "Биокон".

Сотрудники и клиенты не пострадали. В 2023 году на территории комплекса обустроили укрытие, позволившее находиться в безопасности во время атак.

Возобновят работу

После ликвидации пожара "Биокон" планирует оценить размер ущерба. Компания также заявила о намерении потребовать от государства-агрессора компенсации причиненного ущерба.

Сроки восстановления полноценной работы комплекса пока неизвестны.

О "Биоконе"

Компания ООО "ХФК "Биокон" основана в 1998 году как логистический оператор фармацевтического сектора. Общая площадь собственных специализированных складских помещений составляет более 45 000 кв.

Строительство складского комплекса началось в 2007 году. Для реализации проекта Международная финансовая корпорация предоставила компании кредит в $3,5 млн. Это была первая инвестиция IFC в логистическую сервисную компанию в Украине.

"Биокон" работает как 3PL-оператор, то есть предоставляют услуги по хранению, обработке и транспортировке товаров. Логистическая цепь охватывает период от пересечения товарами государственной границы Украины до их доставки в аптеки.

Напомним, 3 сентября в результате атаки России в Бориспольском районе Киевской области был поврежден логистический комплекс "Биокон".

Автор:
Татьяна Ковальчук

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