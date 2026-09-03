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Россия атаковала самый большой фармацевтический склад Украины

пожар
Враг продолжает атаковать Киевщину / ГСЧС

3 сентября в результате атаки России в Бориспольском районе Киевской области поврежден логистический комплекс "Биокон" – один из крупнейших специализированных фармацевтических складов страны.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Экономическая правда".

Начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил об ударе по складским помещениям в Бориспольском районе.

По информации собеседников издания на фармацевтическом рынке, в результате российской атаки был поврежден именно комплекс "Биокон".

Они отметили, что потери могут достигать миллиарда гривен.

ООО "ХФК "Биокон" специализируется на фармацевтической логистике и складском хозяйстве. Компания предоставляет иностранным фармацевтическим компаниям помещения для аптечных складов и услуги по хранению фармпродукции на таможенном складе.

Удары РФ по складам

Россия с августа 2026 года целенаправленно сказывается на складах и продовольственной логистике Украины.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России  уничтожено около 90% мощностей   для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия :

  • кондитерская корпорация Roshen – российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и последующую поставку готовой кондитерской продукции. Атака привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров;
  • сеть магазинов "Аврора" – российская атака разрушила распределительный центр сети;
  • сеть магазинов " Фора" – получил повреждения логистический склад сети в Киевской области, который сеть "Фора" начала использовать только несколько дней назад. Магазины "Фора" продолжают работу в обычном режиме, а команда перестраивает логистические маршруты для бесперебойной поставки товаров на полки;
  • сеть магазинов "Коло"   – получил повреждения логистический склад сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций;  
  • склад сети   Varus   – уничтожено большое количество товаров, возможны задержки с поставками.
Автор:
Светлана Манько

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