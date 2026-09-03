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Россия атаковала самый большой фармацевтический склад Украины
3 сентября в результате атаки России в Бориспольском районе Киевской области поврежден логистический комплекс "Биокон" – один из крупнейших специализированных фармацевтических складов страны.
Как пишет Dilo, об этом сообщает "Экономическая правда".
Начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил об ударе по складским помещениям в Бориспольском районе.
По информации собеседников издания на фармацевтическом рынке, в результате российской атаки был поврежден именно комплекс "Биокон".
Они отметили, что потери могут достигать миллиарда гривен.
ООО "ХФК "Биокон" специализируется на фармацевтической логистике и складском хозяйстве. Компания предоставляет иностранным фармацевтическим компаниям помещения для аптечных складов и услуги по хранению фармпродукции на таможенном складе.
Удары РФ по складам
Россия с августа 2026 года целенаправленно сказывается на складах и продовольственной логистике Украины.
По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.
Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия :
- кондитерская корпорация Roshen – российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и последующую поставку готовой кондитерской продукции. Атака привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров;
- сеть магазинов "Аврора" – российская атака разрушила распределительный центр сети;
- сеть магазинов " Фора" – получил повреждения логистический склад сети в Киевской области, который сеть "Фора" начала использовать только несколько дней назад. Магазины "Фора" продолжают работу в обычном режиме, а команда перестраивает логистические маршруты для бесперебойной поставки товаров на полки;
- сеть магазинов "Коло" – получил повреждения логистический склад сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций;
- склад сети Varus – уничтожено большое количество товаров, возможны задержки с поставками.