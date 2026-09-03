Россия атаковала самый большой фармацевтический склад Украины

3 сентября в результате атаки России в Бориспольском районе Киевской области поврежден логистический комплекс "Биокон" – один из крупнейших специализированных фармацевтических складов страны.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Экономическая правда".

Начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил об ударе по складским помещениям в Бориспольском районе.

По информации собеседников издания на фармацевтическом рынке, в результате российской атаки был поврежден именно комплекс "Биокон".

Они отметили, что потери могут достигать миллиарда гривен.

ООО "ХФК "Биокон" специализируется на фармацевтической логистике и складском хозяйстве. Компания предоставляет иностранным фармацевтическим компаниям помещения для аптечных складов и услуги по хранению фармпродукции на таможенном складе.

Удары РФ по складам

Россия с августа 2026 года целенаправленно сказывается на складах и продовольственной логистике Украины.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние дни повреждения получили следующие предприятия :