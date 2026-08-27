Склад сети магазинов "Коло" поврежден в результате атаки: будете ли дефицит товаров

В результате российской атаки 27 августа был поврежден склад сети магазинов "Коло", которая недавно стала частью команды Varus. Среди сотрудников пострадавших нет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании Varus.

Российская атака повредила состав "Коло"

В настоящее время компании совместно оценивают нанесенный ущерб и работают над тем, чтобы последствия атаки как можно меньше отразились на клиентах. Из-за повреждения склада возможны временные задержки с поставкой отдельных товарных позиций. В то же время, команда ищет альтернативные решения, чтобы обеспечить стабильную работу сети.

Магазины КРУГ продолжают работать в штатном режиме - все торговые точки открыты и принимают посетителей.

В компании отмечают, что ситуация находится под контролем.

Также команда выразила поддержку коллегам, оказавшимся в схожих обстоятельствах, и поблагодарила спасателей и всех служб, оперативно работающих над ликвидацией последствий атаки.

Напомним, 27 августа в результате российской атаки поврежден распределительный центр Comfy в Киевской области.

Кроме того, в результате российской атаки на Киевщине поврежден склад, который использует сеть супермаркетов "Фора". Также полностью разрушен склад кондитерской корпорации ROSHEN в поселке Чубинское в Киевской области. Объект обеспечивал хранение и последующую поставку готовой продукции.