Visa и Mastercard провели первые транзакции в Сирии после отмены санкций США

Международные платежные гиганты Visa и Mastercard совершили свои первые карточные транзакции в Сирии. Этот шаг стал знаковым событием в возобновлении подключения страны к мировой финансовой системе, которое произошло спустя несколько дней после исключения Сирии из списка государств-спонсоров терроризма США.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Катарская группа QNB вместе с Mastercard провела первый в мире сквозной международный платеж с помощью карты в Сирии.

Отдельно об успешном тестировании реальной международной транзакции в стране сообщила компания Visa, реализовавшая проект в партнерстве с ливанским Fransabank и сирийской финтех-компанией Paymera.

По данным государственного агентства Syrian Response, в тестировании системы Visa лично принял участие президент Сирии Ахмед аш-Шараа. Глава государства расплатился картой в ресторане в Старом городе Дамаска вместе с главой Центрального банка Мохаммедом Сафватом Расланом.

Отмена ключевых ограничений США

Запуск транзакций произошел сразу после того, как Вашингтон официально изъял Сирию из списка стран-спонсоров терроризма. Это ограничение, действовавшее еще с 1979 года, оставалось главным юридическим барьером для международных банков даже после отмены более широкой программы санкций.

Базовые комплексные санкции США были отменены в декабре прошлого года после свержения режима Башара Асада, однако, точечные ограничения против бывших чиновников, наркоторговцев и террористических группировок сохранились.

Сохранение статуса страны-спонсора терроризма создавало высокие риски для мирового бизнеса, поэтому его упразднение назвали "последним препятствием" для возобновления инвестиций.

Как отмечает Центральный банк Сирии, техническая и регуляторная подготовка к возобновлению работы Visa и Mastercard длилась несколько месяцев. В то же время, решение США существенно улучшило юридическую среду для международных финансовых компаний.

Несмотря на первые успешные операции, сервис пока не охватывает всю страну. Центральный банк Сирии продолжает работу по восстановлению корреспондентских банковских отношений, однако отмечает, что полная реинтеграция потребует времени для настройки кибербезопасности, финансового мониторинга и регуляторного надзора.

Напомним, правительство Сирии согласилось резко сократить импорт российской нефти в обмен на полное снятие многолетних ограничений. Отказ от нефти из РФ позволит новым сирийским властям диверсифицировать поставки энергоресурсов и привлечь инвестиции американских и европейских фирм.