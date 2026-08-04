Сирия готова резко сократить импорт российской нефти ради отмены санкций США – Reuters

Правительство Сирии согласилось резко сократить импорт российской нефти в обмен на полное снятие многолетних ограничений. Отказ от нефти из РФ позволит новым сирийским властям диверсифицировать поставки энергоресурсов и привлечь инвестиции американских и европейских фирм.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Переговоры о снятии санкций

Сейчас Сирия остается в списке государств-спонсоров терроризма (SST), где она находится с 1979 вместе с Кубой, Ираном и Северной Кореей. Это последнее крупное ограничение, которое действует против страны после отмены основных санкций после свержения Башара Асада.

В ходе обсуждения чиновники США попросили и получили от Сирии обязательство уменьшить закупки российского топлива. Представители США сообщили сирийской стороне, что прекращение закупок российской нефти улучшит шансы на скорую отмену статуса SST. Сирия ответила, что отмена этого обозначения позволит выстроить диверсифицированную сеть поставок.

По словам инсайдера, сирийские чиновники в ответили американской стороне: "Сегодня Сирия полагается на российскую нефть по необходимости, а не по желанию. Отмените обозначение SST, и мы будем покупать нефть где-нибудь. У нас просто нет альтернатив сейчас".

Дамаск уже ищет выход из ситуации. Французская компания TotalEnergies обсудила с сирийскими властями контракт на разведку месторождений на шельфе, а предприятия ConocoPhillips и Novaterra подписали соглашение о возобновлении добычи газа

США также поощряют Сирию привлекать американские фирмы к восстановлению и ожидают страны соблюдения санкций в отношении России.

Ситуация с импортом и поиск новых партнеров

В этом году поставки российской нефти в Сирию выросли на 75% и достигли около 60 000 баррелей (9 539 100 л) в день, что сделало РФ основным поставщиком сырья.

"Замещение объемов российской сырой нефти не может произойти за одну ночь без риска дефицита топлива или роста стоимости импорта для Сирии", - заявил сирийский аналитик Арабского центра современных исследований Наввар Сабан.

Он также добавил, что США все чаще нацеливаются на экономическую сеть, позволяющую России сохранять влияние после потери политических позиций в Сирии.

Напомним, Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию после падения режима Башара Асада, нарастив экспорт примерно до 60 тыс. баррелей в сутки в 2026 году. Это на 75% больше, чем годом ранее, и фактически сделало Москву ключевым игроком на сирийском нефтяном рынке.