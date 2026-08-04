Сирія готова різко скоротити імпорт російської нафти заради скасування санкцій США – Reuters

Уряд Сирії погодився різко скоротити імпорт російської нафти в обмін на повне зняття багаторічних обмежень. Відмова від нафти з РФ дозволить новій сирійській владі диверсифікувати постачання енергоресурсів та залучити інвестиції американських і європейських фірм.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, з посиланням на власні джерела.

Переговори про зняття санкцій

Зараз Сирія залишається у списку держав-спонсорів тероризму (SST), де вона перебуває з 1979 року разом із Кубою, Іраном та Північною Кореєю. Це останнє велике обмеження, яке діє проти країни після скасування основних санкцій після повалення Башара Асада.

Під час обговорень посадовці США попросили та отримали від Сирії зобов'язання зменшити закупівлі російського палива. Представники США повідомили сирійській стороні, що припинення закупівель російської нафти покращить шанси на швидке скасування статусу SST. Сирія відповіла, що скасування цього позначення дозволить побудувати диверсифіковану мережу постачання.

За словами інсайдера, сирійські чиновники у відповіли американській стороні: "Сьогодні Сирія покладається на російську нафту з необхідності, а не через бажання. Скасуйте позначення SST, і ми купуватимемо нафту деінде. У нас просто немає альтернатив зараз".

Дамаск вже шукає вихід з ситуації. Французька компанія TotalEnergies обговорила із сирійською владою контракт на розвідку родовищ на шельфі, а підприємства ConocoPhillips та Novaterra підписали угоду про відновлення видобутку газ

США також заохочують Сирію залучати американські фірми до відбудови та очікують від країни дотримання санкцій щодо Росії.

Ситуація з імпортом та пошук нових партнерів

Цього року поставки російської нафти до Сирії зросли на 75% і досягли близько 60 000 барелів (9 539 100 л) на день, що зробило РФ основним постачальником сировини.

"Заміщення обсягів російської сирої нафти не може відбутися за одну ніч без ризику дефіциту палива або зростання вартості імпорту для Сирії", — заявив сирійський аналітик Арабського центру сучасних досліджень Наввар Сабан.

Він також додав, що США дедалі частіше націлюються на економічну мережу, яка дозволяє Росії зберігати вплив після втрати політичних позицій у Сирії.

Нагадаємо, Росія стала основним постачальником нафти до Сирії після падіння режиму Башара Асада, наростивши експорт приблизно до 60 тис. барелів на добу у 2026 році. Це на 75% більше, ніж роком раніше, і фактично зробило Москву ключовим гравцем на сирійському нафтовому ринку.