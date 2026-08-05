Підготовка до зими: на ремонт електрообладнання в житлових будинках Київ спрямував 800 млн грн

В межах виконання Плану енергостійкості Києва на ремонт внутрішнього електрообладнання в житлових будинках місто виділило 800 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, одночасно компанія ДТЕК проводить заміну зовнішніх електромереж і посилює підстанції на 120 обʼєктах столиці.

Котельні, генератори та пункти обігріву

Київ розширює парк резервного обладнання власними силами та за підтримки держави. За дорученням уряду Києву передають 12 мобільних котелень та 10 потужних генераторів.

У місті збільшують кількість опорних пунктів обігріву. Окремо розроблено план дій міських служб для надання допомоги маломобільним групам населення.

Енергостійкість будинків та лікарень

Кличко зазначив, що до міського плану також увійшли проєкти підвищення автономності житлового сектору. Понад 2 000 будинків у Києві вже виконали заходи з енергостійкості за програмами співфінансування. На цей напрямок у бюджеті передбачили майже 500 млн грн.

Окремий акцент зроблено на забезпеченні 21 опорної лікарні та соціальних закладів, які мають працювати безперебійно під час відключень електроенергії.

Розвиток когенерації

Місто також працює над створенням власної розподіленої генерації. За словами мера, до кінця року столиця планує вийти на потужність 200 МВт когенерації. Наразі необхідне обладнання вже доставлено та перебуває на стадії монтажу, а 57,6 МВт електроенергії вже постачається до загальнонаціональної мережі.

Нагадаємо, у червні Київ подав оновлений План стійкості до опалювального сезону.