Подготовка к зиме: на ремонт электрооборудования в жилых домах Киев направил 800 млн грн

В рамках выполнения Плана энергостойкости Киева на ремонт внутреннего электрооборудования в жилых домах город выделил 800 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, одновременно компания ДТЭК производит замену внешних электросетей и усиливает подстанции на 120 объектах столицы.

Котельные, генераторы и пункты обогрева

Киев расширяет парк резервного оборудования своими силами и при поддержке государства. По поручению правительства Киеву передают 12 мобильных котельных и 10 мощных генераторов.

В городе увеличивается количество опорных пунктов обогрева. Отдельно разработан план действий городских служб по оказанию помощи маломобильным группам населения.

Энергостойкость домов и больниц

Кличко отметил, что в городской план также вошли проекты повышения автономности жилищного сектора. Более 2000 домов в Киеве уже выполнили мероприятия по энергостойкости по программам софинансирования. На это направление в бюджете предусмотрено почти 500 млн грн.

Отдельный акцент сделан на обеспечении 21 опорной больницы и социальных учреждений, которые должны работать бесперебойно при отключении электроэнергии.

Развитие когенерации

Город также работает над созданием собственной распределенной генерации. По словам мэра, до конца года столица намерена выйти на мощность 200 МВт когенерации. В настоящее время необходимое оборудование уже доставлено и находится в стадии монтажа, а 57,6 МВт электроэнергии уже поставляется в общенациональную сеть.

Напомним, в июне Киев подал обновленный План устойчивости к отопительному сезону .