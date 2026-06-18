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Киев подал обновленный План устойчивости к отопительному сезону

Совещание
Киев подал обновленный План устойчивости к отопительному сезону / Министерство развития общин и территорий Украины

Правительство провело специальное совещание по подготовке столицы к осенне-зимнему периоду 2026/27 года. Встреча состоялась под председательством премьер-министра Украины Юлии Свириденко и с участием вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы и городского головы Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

В ходе совещания стороны рассмотрели обновленный План обеспечения устойчивости города Киева. Документ уже представлен в определенном порядке, в ближайшее время его вынесут на рассмотрение и утверждение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Миллиардное финансирование и замечания Кабмина

Государство продолжает поддерживать Киев в подготовке критической инфраструктуры в условиях войны, выделяя значительные средства, но требует от руководства города аналогичной финансовой и организационной ответственности.

По словам Алексея Кулебы, правительство обеспечивает поддержку столицы на условиях софинансирования "50 на 50" и уже направило почти 3 миллиарда гривен на реализацию мер устойчивости. Эти деньги идут на защиту объектов инфраструктуры, строительство распределенной тепловой генерации и создание резервных источников теплоснабжения.

Отдельно через Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры на подготовительные работы выделили еще около 4 миллиардов гривен.

В то же время, правительственный анализ представленного мэрией плана выявил ряд существенных недостатков:

  • Задержка темпов: во время совещания Кабмин высказал серьезные замечания по скорости реализации отдельных мер безопасности и инфраструктуры.
  • Неэффективные решения: Алексей Кулеба подчеркнул, что подготовка к зиме — это вопрос безопасности почти трех миллионов жителей Киева, поэтому город должен в сжатые сроки устранить все недостатки.

По результатам заседания Виталию Кличко поставили конкретные задачи по ускорению работ и устранению ошибок в документах. Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что Киев обязан выполнить свои задачи в полном объеме, поскольку город должен быть готов к холодам раньше времени.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве выстроили новые объекты когенерации на 60 МВт. Столица завершила монтаж современных станций распределенной когенерации, способных одновременно производить электричество и тепло, что гарантирует локальным сетям автономное питание в случае чрезвычайных ситуаций.

Автор:
Максим Кольц