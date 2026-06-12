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Регионы получат 67,8 млрд грн на планы устойчивости и подготовку к зиме

Гривны
Государство направит 67,8 млрд грн на устойчивость регионов / Depositphotos

Государство направит 67,8 млрд грн на реализацию Планов устойчивости регионов благодаря изменениям в государственный бюджет, поддержанным Верховной Радой. Еще 9,6 млрд. грн на эти нужды обеспечили местные бюджеты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, правительство также работает над привлечением дополнительного международного финансирования.

По итогам десятого заседания Координационного центра председателям областных военных администраций было поручено подготовить пошаговые планы реализации проектов и четкие графики их финансирования.

Первый цикл заслушивания регионов по выполнению Планов устойчивости уже завершен. Лучшие результаты пока демонстрируют Ровенская, Житомирская и Черкасская области.

Отдельный блок поддержки касается подготовки людей и бизнеса к зиме. Для крупного и среднего бизнеса действует программа поддержки проектов распределенной генерации под 10% годовых на сумму до 25 млн. евро.

Для малого и среднего бизнеса доступны кредиты до 250 млн. грн. по программе "5-7-9". Ее параметры изменили так, чтобы стимулировать создание нового поколения в энергодефицитных регионах.

Также предприниматели могут получить до 10 млн грн под 0% на генераторы и газовые установки.

Кроме того, правительство запускает новые конкурсы на строительство 1505 МВт генерирующих мощностей.

Продолжается и программа "СветДом". Поддержку уже получили более 2 тысяч домов. До конца года правительство планирует охватить 3,6 тысяч многоквартирных домов.

Для регионов эти решения означают дополнительные ресурсы на подготовку к отопительному сезону, усиление энергостойкости и поддержку инвестирующего в собственную генерацию бизнеса.

Напомним, в конце апреля в Украине утвердили планы энергостойкости для всех регионов перед отопительным сезоном.

Автор:
Татьяна Гойденко