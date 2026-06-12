Регіони отримають 67,8 млрд грн на плани стійкості та підготовку до зими

Держава спрямує 67,8 млрд грн на реалізацію Планів стійкості регіонів завдяки змінам до державного бюджету, які підтримала Верховна Рада. Ще 9,6 млрд грн на ці потреби забезпечили місцеві бюджети.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, уряд також працює над залученням додаткового міжнародного фінансування.

За підсумками десятого засідання Координаційного центру головам обласних військових адміністрацій доручили підготувати покрокові плани реалізації проєктів та чіткі графіки їх фінансування.

Перший цикл заслуховування регіонів щодо виконання Планів стійкості вже завершено. Найкращі результати наразі демонструють Рівненська, Житомирська та Черкаська області.

Окремий блок підтримки стосується підготовки людей і бізнесу до зими. Для великого та середнього бізнесу діє програма підтримки проєктів розподіленої генерації під 10% річних на суму до 25 млн євро.

Для малого та середнього бізнесу доступні кредити до 250 млн грн за програмою "5-7-9". Її параметри змінили так, щоб стимулювати створення нової генерації в енергодефіцитних регіонах.

Також підприємці можуть отримати до 10 млн грн під 0% на генератори та газові установки.

Крім того, уряд запускає нові конкурси на будівництво 1505 МВт генеруючих потужностей.

Продовжується й програма "СвітлоДім". Підтримку вже отримали понад 2 тис. будинків. До кінця року уряд планує охопити 3,6 тис. багатоквартирних будинків.

Для регіонів ці рішення означають додаткові ресурси на підготовку до опалювального сезону, посилення енергостійкості та підтримку бізнесу, який інвестує у власну генерацію.

Нагадаємо, в кінці квітня в Україні затвердили плани енергостійкості для всіх регіонів перед опалювальним сезоном