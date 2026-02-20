Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Готівковий курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Підготовка до наступної зими: Свириденко доручила скласти плани енергостійкості для кожної області

Юлія Свириденко, Олексій Кулеба, нарада
Юлія Свириденко провела нараду з очільниками ОВА. / Урядовий портал

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко під час наради з представниками Мінрозвитку, Міненерго, ОВА та енергетичних компаній окреслила напрямки роботи для забезпечення енергетичної стабільності України. Головною метою є підготовка до наступного опалювального сезону в умовах ризиків для енергосистеми.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

"У нас немає ілюзій — ворог продовжить бити по енергетиці навіть із настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими", — підкреслила Свириденко.

Глава уряду окреслила складові плану. Документ повинен включати:

  • фізичний захист об’єктів критичної інфраструктури; 
  • розбудова розподіленої електрогенерації в регіонах; 
  • впровадження альтернативних джерел живлення для систем життєзабезпечення; 
  • розвиток розподіленої теплової генерації.

За результатами наради ОВА спільно з профільними міністерствами та НЕК "Укренерго" повинні розробити і подати регіональні плани енергетичної стійкості з чіткими кроками їх реалізації. Кожна область має:

  • визначити перелік об’єктів критичної інфраструктури, що потребують першочергового захисту та автономного живлення; 
  • скласти покроковий план із строками його виконання до початку опалювального сезону; 
  • визначити потребу в обладнанні та фінансуванні робіт; визначити необхідні ресурси для реалізації плану.

"Наступне завдання — синхронізувати регіональні плани з можливостями держави та забезпечити їхню своєчасну реалізацію", — зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, уряд дозволив поєднувати гранти та кредити для енергообладнання. Відтепер ОСББ та ЖБК можуть одночасно використовувати грантову допомогу та пільгове кредитування для закупівлі одного й того самого енергообладнання.

Автор:
Тетяна Ковальчук