Підготовка до наступної зими: Свириденко доручила скласти плани енергостійкості для кожної області

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко під час наради з представниками Мінрозвитку, Міненерго, ОВА та енергетичних компаній окреслила напрямки роботи для забезпечення енергетичної стабільності України. Головною метою є підготовка до наступного опалювального сезону в умовах ризиків для енергосистеми.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

"У нас немає ілюзій — ворог продовжить бити по енергетиці навіть із настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими", — підкреслила Свириденко.

Глава уряду окреслила складові плану. Документ повинен включати:

фізичний захист об’єктів критичної інфраструктури;

розбудова розподіленої електрогенерації в регіонах;

впровадження альтернативних джерел живлення для систем життєзабезпечення;

розвиток розподіленої теплової генерації.

За результатами наради ОВА спільно з профільними міністерствами та НЕК "Укренерго" повинні розробити і подати регіональні плани енергетичної стійкості з чіткими кроками їх реалізації. Кожна область має:

визначити перелік об’єктів критичної інфраструктури, що потребують першочергового захисту та автономного живлення;

скласти покроковий план із строками його виконання до початку опалювального сезону;

визначити потребу в обладнанні та фінансуванні робіт; визначити необхідні ресурси для реалізації плану.

"Наступне завдання — синхронізувати регіональні плани з можливостями держави та забезпечити їхню своєчасну реалізацію", — зазначила Юлія Свириденко.

