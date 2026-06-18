НБУ зобов’язав дві фінансові компанії усунути порушення законодавства

Національний банк України застосував заходи впливу до двох фінансових компаній через виявлені порушення вимог законодавства. Регулятор зобов’язав установи усунути недоліки у встановлені строки та привести свою діяльність у відповідність до чинних норм.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

НБУ посилює контроль

Відповідні рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 15 червня 2026 року.

Заходи впливу застосовано до товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Роял Фінанс 1" та товариства з обмеженою відповідальністю "Персональний український лізинг".

Щодо "ФК “Роял Фінанс 1", підставою стало неподання до Національного банку в повному обсязі запитуваної інформації, пояснень і документів. Це є порушенням вимог Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та положення про авторизацію надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою НБУ.

У випадку "Персонального українського лізингу" порушення стосуються неподання документів, передбачених регуляторними вимогами у зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу у 2025 році.

Обидві компанії зобов’язані усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 7 та 13 липня 2026 року відповідно.

Нагадаємо, 18 червня правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15 %. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов’язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування.