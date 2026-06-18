- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
НБУ зобов’язав дві фінансові компанії усунути порушення законодавства
Національний банк України застосував заходи впливу до двох фінансових компаній через виявлені порушення вимог законодавства. Регулятор зобов’язав установи усунути недоліки у встановлені строки та привести свою діяльність у відповідність до чинних норм.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.
НБУ посилює контроль
Відповідні рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 15 червня 2026 року.
Заходи впливу застосовано до товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Роял Фінанс 1" та товариства з обмеженою відповідальністю "Персональний український лізинг".
Щодо "ФК “Роял Фінанс 1", підставою стало неподання до Національного банку в повному обсязі запитуваної інформації, пояснень і документів. Це є порушенням вимог Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та положення про авторизацію надавачів фінансових послуг, затвердженого постановою НБУ.
У випадку "Персонального українського лізингу" порушення стосуються неподання документів, передбачених регуляторними вимогами у зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу у 2025 році.
Обидві компанії зобов’язані усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 7 та 13 липня 2026 року відповідно.
Нагадаємо, 18 червня правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15 %. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов’язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування.