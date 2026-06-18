НБУ обязал две финансовые компании устранить нарушение законодательства

Национальный банк Украины применил меры влияния к двум финансовым компаниям из-за выявленных нарушений требований законодательства. Регулятор обязал учреждения устранить недостатки в установленные сроки и привести свою деятельность в соответствие с действующими нормами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение НБУ.

НБУ ужесточает контроль

Соответствующие решения принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 15 июня 2026 года.

Меры воздействия применены к обществу с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "Роял Финанс 1" и обществу с ограниченной ответственностью "Персональный украинский лизинг".

Относительно "ФК Роял Финанс 1", основанием стало неподача в Национальный банк в полном объеме запрашиваемой информации, объяснений и документов. Это является нарушением требований Закона Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях" и положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг, утвержденного постановлением НБУ.

В случае "Персонального украинского лизинга" нарушения касаются непредставления документов, предусмотренных регуляторными требованиями в связи с увеличением размера уставного капитала в 2025 году.

Обе компании обязаны устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства до 7 и 13 июля 2026 соответственно.

Напомним, 18 июня правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15%. Это решение обеспечивает достаточную жесткость текущих монетарных условий, а также учитывает резвый спрос на гривневые инструменты для сбережений и ослабления рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке и недостаточностью внешнего финансирования.