Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence за год передал военным более 1,2 млн дронов и техники

За год работы DOT-Chain Defence Силы обороны получили через систему более 1,2 млн дронов и других средств на 69,2 млрд грн. Количество подразделений, пользующихся маркетплейсом, выросло с 12 до 486, а средний срок поставки техники со склада сократился до девяти дней.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

DOT-Chain Defence запустили год назад в качестве пилота для 12 подразделений с несколькими десятками моделей FPV-дронов. Сейчас через систему могут заказывать технику 486 боевых подразделений.

В каталоге доступна 1181 позиция от 300 производителей. Ассортимент включает основные типы беспилотных систем, боеприпасы к ним и средства радиоэлектронной борьбы.

Главное отличие системы от классической модели снабжения состоит в том, что подразделения самостоятельно выбирают необходимые им средства в пределах выделенного финансирования. Для оформления заказа не требуются бумажные рапорты и отдельные согласования, а закупочные процедуры и оплату проводится Агентством оборонных закупок ДОТ.

По данным Минобороны, средний срок поставки средств, имеющихся на складах, сейчас составляет девять дней, тогда как раньше процесс мог длиться месяцами.

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов также отметил, что производители, продукцию которых регулярно заказывают через DOT-Chain Defence, за последние шесть месяцев нарастили производственные мощности. Система фактически дает производителям более быстрый сигнал реального спроса со стороны боевых подразделений.

Отдельно через DOT-Chain Defence военные могут заказывать наземные роботизированные комплексы. С начала 2026 года для войск в общей сложности законтрактовали более 22 тыс. НРК, часть из которых поставляется через маркетплейс.

Напомним, в июле в DOT-Chain Defence заработал конструктор ударных дронов, позволяющий подразделениям выбирать комплектацию БПЛА под конкретные боевые задачи еще на этапе заказа.

Также Агентство оборонных закупок законтрактовало более 22 тыс. наземных роботизированных комплексов на 2026 год. Часть таких комплексов военные уже получают из-за DOT-Chain Defence.