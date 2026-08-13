Военных будут обучать самостоятельно заказывать дроны и РЭБ через DOT-Chain Defence

В приложении "Армия+" запустили обучающий курс "Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence", объясняющий военным, как самостоятельно выбирать и заказывать дроны, средства РЭБ и другую технику за государственные средства.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Курс состоит из восьми уроков и охватывает весь процесс работы с системой – от получения доступа и поиска необходимой техники до оформления заказа, подписания документов, отслеживания поставки и приемки оборудования.

Отдельно военных будут обучать работе с каталогом и предзаказами, пользоваться рейтингами и отзывами других подразделений, а также подбирать комплектацию через конструктор дронов.

По словам заместителя министра обороны Мстислава Баника, курс прежде всего рассчитан на военнослужащих, отвечающих за обеспечение подразделений дронами, их обслуживание и ремонт. Речь идет, в частности, о начальниках служб обеспечения и складов, командиров, делопроизводителей и работниках фронтовых мастерских.

DOT-Chain Defence позволяет военным частям самостоятельно выбирать технику в пределах выделенного государственного финансирования. По данным Минобороны, системой уже пользуются 486 подразделений ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции и Госпогранслужбы.

В министерстве отмечают, что ранее путь от определения потребности в получении техники мог длиться от двух до шести месяцев. На данный момент технику, которая есть в наличии, в среднем доставляют за девять дней.

DOT-Chain Defence является частью программы "Армия дронов. Бонус". В Армии+ также доступен отдельный курс о системе DOT-Chain для продовольственного обеспечения воинских частей.

Напомним, в июле в DOT-Chain Defence заработал конструктор ударных дронов, позволяющий военным еще на этапе заказа выбирать комплектацию БПЛА под конкретные боевые задания. Первое боевое подразделение уже воспользовалось этим инструментом.

Также в июле Агентство оборонных закупок законтрактовало более 22 тыс. наземных роботизированных комплексов. Часть из них – 2069 комплексов – военные получили именно через DOT-Chain Defence, где подразделения самостоятельно выбирают необходимую технику за выделенные бюджетные средства.