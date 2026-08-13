Украина установила рекорд по экспорту яблок: куда отправляют урожай

Украинские агрокомпании существенно нарастили внешние поставки яблок в нынешнем сезоне. За период с июля 2025 по апрель 2026 года Украина экспортировала более 22 тысяч тонн этой продукции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на AgroTimes .

Параллельно с этим наблюдается стремительное падение закупок иностранного фрукта: за аналогичный период импорт яблок в Украину сократился до 5,5 тысяч тонн.

Для сравнения, в сезоне 2024/25 годов страна отгрузила на внешние рынки около 16,8 тысяч тонн яблок, тогда как ввезла 18,2 тысяч тонн, закрыв аналогичный период с отрицательным торговым сальдо.

Главной причиной положительной динамики эксперты называют увеличение валового сбора товарного яблока. По словам руководителя USPA Fruit Владимира Гуржия, это позволило полностью покрыть внутренний спрос на рынке и одновременно нарастить объемы отгрузок для иностранных покупателей.

География поставок украинской фруктовой продукции остается стабильной. Основными импортерами украинских яблок в текущем сезоне выступают:

Объединенные Арабские Эмираты;

Саудовская Аравия;

Узбекистан;

Турция;

Швеция.

Напомним, в сезоне 2024/25 Украина экспортировала на внешние рынки 16,8 тыс. тонн яблок, общая стоимость которых составила $10,1 млн. Этот показатель на 64% меньше, чем в сезоне 2023/24, когда экспорт яблок достиг 47 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия весной, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом году.