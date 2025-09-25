Экспорт яблок из Украины сократился на 64% в год: какие страны были главными покупателями

В сезоне 2024/25 Украина экспортировала на внешние рынки 16,8 тыс. тонн яблок, общая стоимость которых составила $10,1 млн. Этот показатель на 64% меньше, чем в сезоне 2023/24, когда экспорт яблок достиг 47 тыс. тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию EastFruit.

По словам руководителя USPA Fruit Владимира Гуржия, средняя экспортная цена за маркетинговый год выросла до $600 за тонну.

За период с июля 2024 по июнь 2025 Украина импортировала 18,2 тыс. тонн яблок, что привело к отрицательному сальдо внешней торговли. Практически весь размер импорта (18 тыс. Тонн) был завезен с начала текущего года.

Главными покупателями украинских яблок в прошлом маркетинговом году были:

Объединенные Арабские Эмираты (2,9 тыс. Тонн);

Саудовская Аравия (2,9 тыс. Тонн);

Узбекистан (1,5 тыс. Тонн);

Турция (1,4 тыс. Тонн);

Швеция (0,9 тыс. Тонн).

Стоит заметить, что в этом году украинские садоводы стали экспортировать. яблоки на индийском и канадском рынке.

Так, в начале марта Украина провела успешные переговоры с канадской стороной, в результате которых Агентство пищевой инспекции Канады ( CFIA ) утвердило программу экспорта свежих яблок из Украины в Канаду.

Кроме того, в конце марта в Индию прибыла первая партия украинских яблок. Открытие нового рынка сбыта отечественной сельхозпродукции стало возможным благодаря совместной работе посольства Украины в Индии, Госпродпотребслужбе и МИД.