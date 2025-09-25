Експорт яблук з України скоротився на 64% за рік: які країни були головними покупцями

У сезоні 2024/25 Україна експортувала на зовнішні ринки 16,8 тис. тонн яблук, загальна вартість яких становила $10,1 млн. Цей показник на 64% менший, ніж у сезоні 2023/24, коли експорт яблук сягнув 47 тис. тонн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію EastFruit.

За словами керівника компанії USPA Fruit Володимира Гуржія, середня експортна ціна за маркетинговий рік зросла до $600 за тонну.

За період з липня 2024 по червень 2025 року Україна імпортувала 18,2 тис. тонн яблук, що призвело до від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі. Майже весь обсяг імпорту (18 тис. тонн) було завезено з початку поточного року.

Головними покупцями українських яблук у минулому маркетинговому році були:

Об'єднані Арабські Емірати (2,9 тис. тонн);

Саудівська Аравія (2,9 тис. тонн);

Узбекистан (1,5 тис. тонн);

Туреччина (1,4 тис. тонн);

Швеція (0,9 тис. тонн).

Варто зауважити, що цього року українські садівники стали експортувати яблука на індійський та канадський ринок.

Так на початку березня Україна провела успішні переговори із канадською стороною, в результаті яких Агентство харчової інспекції Канади (CFIA) затвердило програму експорту свіжих яблук з України до Канади.

Крім того, наприкінці березня в Індію прибула перша партія українських яблук. Відкриття нового ринку збуту вітчизняної сільгосппродукції стало можливим завдяки спільній роботі посольства України в Індії, Держпродспоживслужби та МЗС.