Експорт яблук з України скоротився на 64% за рік: які країни були головними покупцями
У сезоні 2024/25 Україна експортувала на зовнішні ринки 16,8 тис. тонн яблук, загальна вартість яких становила $10,1 млн. Цей показник на 64% менший, ніж у сезоні 2023/24, коли експорт яблук сягнув 47 тис. тонн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію EastFruit.
За словами керівника компанії USPA Fruit Володимира Гуржія, середня експортна ціна за маркетинговий рік зросла до $600 за тонну.
За період з липня 2024 по червень 2025 року Україна імпортувала 18,2 тис. тонн яблук, що призвело до від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі. Майже весь обсяг імпорту (18 тис. тонн) було завезено з початку поточного року.
Головними покупцями українських яблук у минулому маркетинговому році були:
- Об'єднані Арабські Емірати (2,9 тис. тонн);
- Саудівська Аравія (2,9 тис. тонн);
- Узбекистан (1,5 тис. тонн);
- Туреччина (1,4 тис. тонн);
- Швеція (0,9 тис. тонн).
Варто зауважити, що цього року українські садівники стали експортувати яблука на індійський та канадський ринок.
Так на початку березня Україна провела успішні переговори із канадською стороною, в результаті яких Агентство харчової інспекції Канади (CFIA) затвердило програму експорту свіжих яблук з України до Канади.
Крім того, наприкінці березня в Індію прибула перша партія українських яблук. Відкриття нового ринку збуту вітчизняної сільгосппродукції стало можливим завдяки спільній роботі посольства України в Індії, Держпродспоживслужби та МЗС.