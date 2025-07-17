Ціни на яблука нового врожаю в Україні втричі вищі, ніж минулого року

Цього тижня на українському ринку з’явилися яблука нового врожаю, але ціни на них наразі втричі дорожчі, ніж минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Які ціни на яблука

На сьогоднішній день закупівельні ціни на яблука нового врожаю формуються в межах 60-70 грн/кг/, що в середньому у 2,9 раза дорожче, ніж на початку минулого сезону.

Експерти зауважують, що початок сезону поставок місцевого яблука відразу ж негативно вплинув на продажі імпортних фруктів, проте українські трейдери не поспішають знижувати ціни на свою продукцію.

Більш масово вийти на ринок українські виробники яблук планують уже з наступного тижня.

Що стосується цін на ці фрукти, то за словами аналітиків, ціна знижуватиметься в міру збільшення пропозиції місцевого яблука на ринку.

Нагадаємо, українські садівники прогнозують зростання цін на яблука нового врожаю на щонайменше 10–15% у порівнянні з минулим роком. Причиною подорожчання стала часткова втрата врожаю навесні.

Найбільші виробники яблук в Україні

Серед провідних виробників яблук в Україні вирізняються три основні компанії:

Фермерське господарство "Гадз" спеціалізується на вирощуванні яблук, груш і слив, а також активно експортує свою продукцію більш ніж до 20 країн Європи, Близького Сходу та Азії.

Компанія "Сади Дніпра", яка представляє свою продукцію під брендом UApple, стрімко розширює масштаби виробництва — щороку площа садів зростає на 100 гектарів. Яблука UApple присутні не лише на внутрішньому ринку, а й експортуються до ЄС, країн Близького Сходу та Азії.