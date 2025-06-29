З початку року Україна збільшила вп’ятеро імпорт яблук і груш

За січень–травень 2025 року Україна імпортувала 13,3 тис. тонн яблук, груш і айви на загальну суму $15,5 млн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсяги імпорту зросли більш ніж у три рази.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

Для порівняння, за весь 2024 рік було імпортовано втричі менше фруктів цієї групи. Основні постачальники яблук, груш та айви до України у 2025 році — Польща (56,7% від загального імпорту), Нідерланди (18,6%) та Молдова (7,4%).

Такий різкий стрибок імпорту може свідчити як про зростання внутрішнього попиту на ці фрукти, так і про скорочення власного виробництва внаслідок несприятливих погодних умов або воєнних чинників, які вплинули на агросектор.

На тлі активного імпорту фруктів, Україна водночас продовжує зміцнювати свої позиції на світовому ринку ягід.

Як зазначалося раніше, у 2024 році Україна вперше стала світовим лідером за чистим експортом замороженої малини, випередивши навіть Сербію. За рік експорт української замороженої малини досяг рекордних 65 тис. тонн, що на 34% більше, ніж у 2023 році.

Найбільші виробники яблук в Україні

Серед провідних виробників яблук в Україні вирізняються три основні компанії:

Фермерське господарство "Гадз" спеціалізується на вирощуванні яблук, груш і слив, а також активно експортує свою продукцію більш ніж до 20 країн Європи, Близького Сходу та Азії.

Компанія "Сади Дніпра", яка представляє свою продукцію під брендом UApple, стрімко розширює масштаби виробництва — щороку площа садів зростає на 100 гектарів. Яблука UApple присутні не лише на внутрішньому ринку, а й експортуються до ЄС, країн Близького Сходу та Азії.

TBF Group (T.B. Fruit) має понад 20 років досвіду у сфері переробки фруктів, овочів і ягід. Компанія володіє виробничими об’єктами як в Україні, так і в Молдові, а її продукція успішно постачається на глобальні ринки.

У сезоні 2024-25 Україна суттєво підвищила експортні ціни на яблука.