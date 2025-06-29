С начала года Украина увеличила в пять раз импорт яблок и груш

За январь-май 2025 Украина импортировала 13,3 тыс. тонн яблок, груш и айвы на общую сумму $15,5 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы импорта выросли более чем в три раза.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit.

Для сравнения, за весь 2024 год было импортировано в три раза меньше фруктов этой группы. Основные поставщики яблок, груш и айвы в Украину в 2025 году – Польша (56,7% от общего импорта), Нидерланды (18,6%) и Молдова (7,4%).

Такой резкий скачок импорта может свидетельствовать как о росте внутреннего спроса на эти фрукты, так и о сокращении собственного производства в результате неблагоприятных погодных условий или военных факторов, повлиявших на агросектор.

На фоне активного импорта фруктов, Украина продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке ягод.

Как уже отмечалось ранее, в 2024 году Украина впервые стала мировым лидером по чистому экспорту замороженной малины, опередив даже Сербию. За год экспорт украинской замороженной малины достиг рекордных 65 тыс. тонн, что на 34% больше, чем в 2023 году.

Крупнейшие производители яблок в Украине.

Среди ведущих производителей яблок в Украине выделяются три основных компании:

Фермерское хозяйство "Гадз" специализируется на выращивании яблок, груш и слив, а также активно экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран Европы, Ближнего Востока и Азии.

Компания "Сады Днепра", представляющая свою продукцию под брендом UApple стремительно расширяет масштабы производства — ежегодно площадь садов растет на 100 гектаров. Яблоки UApple присутствуют не только на внутреннем рынке, но и экспортируются в ЕС, страны Ближнего Востока и Азию.

TBF Group (TB Fruit) имеет более 20 лет опыта в области переработки фруктов, овощей и ягод. Компания владеет производственными объектами как в Украине, так и в Молдове, а ее продукция успешно поставляется на глобальные рынки.

В сезоне 2024-25 Украина существенно повысила экспортные цены на яблоки .