- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина стала мировым лидером по экспорту замороженной малины, опередив Польшу и Сербию
Украина впервые в истории стала мировым лидером по чистому экспорту замороженной малины, обогнав Польшу и многолетнего лидера этого сегмента – Сербию. В 2024 году украинский экспорт замороженной малины достиг рекордных 65 тысяч тонн, что на 34% больше, чем годом ранее.
Об этом сообщают аналитики EastFruit.
За последние три сезона Украина более чем вдвое увеличила поставки замороженной малины за границу. Сербия же сохранила предварительные объемы экспорта, а Польша сократила их на 24%. Важным фактором лидерства Украины является то, что она практически не импортирует малину, тогда как Польша и Сербия закупают большие объемы для дальнейшего реэкспорта.
В Польше импортная малина уже более 52% в общем объеме экспорта, и значительная часть этой продукции поступает именно из Украины.
По общему объему экспорта Украина пока уступает Сербии (67,7 тыс. тонн против 65,1 тыс. тонн). Однако Сербия импортировала 4,7 тыс. тонн продукции и ее чистый экспорт составил 63 тыс. тонн. тонн – это на 2 тыс. тонн меньше, чем у Украины.
Аналитики считают, что для дальнейшего укрепления позиций на глобальном рынке украинским производителям следует сосредоточиться на повышении качества малины и развитии собственных перерабатывающих мощностей.
Многие украинские компании до сих пор продают малину как сырье, которое польские переработчики дорабатывают, фасуют и экспортируют по более высокой цене. Развитие собственной перерабатывающей промышленности позволит Украине сохранять добавленную стоимость в стране и повышать среднюю экспортную цену.
Диверсификация рынков сбыта
Диверсификация рынков сбыта уже активно идет. Если в 2022 году 63% украинского экспорта малины уходило в Польшу, то в 2024 году этот показатель сократился до 35%. В то же время прямые поставки в Германию, Чехию, Австрию и Францию увеличились до 48% в общем объеме экспорта.
В частности, за последние три года экспорт в Германию вырос в 4,5 раза, в Чехию – в 4,2 раза, в Австрию – в 33 раза, а во Францию – в 2 раза. Также выросли поставки в Бельгию, Италию и Литву.
Украина активно выходит и на рынки Северной Америки. В частности, поставки малины в Канаду и США демонстрируют положительную динамику. Через три года Украина смогла опередить по объемам экспорта даже польских производителей. Также появились первые коммерческие поставки украинской замороженной малины в Аргентину и Саудовскую Аравию.
Учитывая высокие цены на малину в предыдущем сезоне, аналитики прогнозируют, что в 2025 году Украина может установить новые рекорды по экспорту. Ожидается, что она сможет обойти Сербию и по общему объему экспорта, окончательно закрепив свое лидерство на мировом рынке замороженной малины.
В ноябре прошлого года Украина начала активно активно догонять мировых лидеров по экспорту замороженной малины, которыми остаются Сербия и Польша. В первые три месяца сезона 2024/25 годов, с июля по сентябрь включительно, было экспортировано более 28 000 тонн замороженной украинской малины и ежевики, что стало новым рекордом для этого периода.