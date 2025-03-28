Украина стала мировым лидером по экспорту замороженной малины, опередив Польшу и Сербию

Украина впервые в истории стала мировым лидером по чистому экспорту замороженной малины, обогнав Польшу и многолетнего лидера этого сегмента – Сербию. В 2024 году украинский экспорт замороженной малины достиг рекордных 65 тысяч тонн, что на 34% больше, чем годом ранее.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit.

За последние три сезона Украина более чем вдвое увеличила поставки замороженной малины за границу. Сербия же сохранила предварительные объемы экспорта, а Польша сократила их на 24%. Важным фактором лидерства Украины является то, что она практически не импортирует малину, тогда как Польша и Сербия закупают большие объемы для дальнейшего реэкспорта.

В Польше импортная малина уже более 52% в общем объеме экспорта, и значительная часть этой продукции поступает именно из Украины.

По общему объему экспорта Украина пока уступает Сербии (67,7 тыс. тонн против 65,1 тыс. тонн). Однако Сербия импортировала 4,7 тыс. тонн продукции и ее чистый экспорт составил 63 тыс. тонн. тонн – это на 2 тыс. тонн меньше, чем у Украины.

Аналитики считают, что для дальнейшего укрепления позиций на глобальном рынке украинским производителям следует сосредоточиться на повышении качества малины и развитии собственных перерабатывающих мощностей.

Многие украинские компании до сих пор продают малину как сырье, которое польские переработчики дорабатывают, фасуют и экспортируют по более высокой цене. Развитие собственной перерабатывающей промышленности позволит Украине сохранять добавленную стоимость в стране и повышать среднюю экспортную цену.

Диверсификация рынков сбыта

Диверсификация рынков сбыта уже активно идет. Если в 2022 году 63% украинского экспорта малины уходило в Польшу, то в 2024 году этот показатель сократился до 35%. В то же время прямые поставки в Германию, Чехию, Австрию и Францию увеличились до 48% в общем объеме экспорта.

В частности, за последние три года экспорт в Германию вырос в 4,5 раза, в Чехию – в 4,2 раза, в Австрию – в 33 раза, а во Францию – в 2 раза. Также выросли поставки в Бельгию, Италию и Литву.

Украина активно выходит и на рынки Северной Америки. В частности, поставки малины в Канаду и США демонстрируют положительную динамику. Через три года Украина смогла опередить по объемам экспорта даже польских производителей. Также появились первые коммерческие поставки украинской замороженной малины в Аргентину и Саудовскую Аравию.

Учитывая высокие цены на малину в предыдущем сезоне, аналитики прогнозируют, что в 2025 году Украина может установить новые рекорды по экспорту. Ожидается, что она сможет обойти Сербию и по общему объему экспорта, окончательно закрепив свое лидерство на мировом рынке замороженной малины.

В ноябре прошлого года Украина начала активно активно догонять мировых лидеров по экспорту замороженной малины, которыми остаются Сербия и Польша. В первые три месяца сезона 2024/25 годов, с июля по сентябрь включительно, было экспортировано более 28 000 тонн замороженной украинской малины и ежевики, что стало новым рекордом для этого периода.