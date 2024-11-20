Догоняем Польшу: Украина обновляет рекорды экспорта замороженной малины

Украина продолжает активно догонять мировых лидеров по экспорту замороженной малины, которыми остаются Сербия и Польша. В первые три месяца сезона 2024/25 годов, с июля по сентябрь включительно, было экспортировано более 28 000 тонн замороженной украинской малины и ежевики, что является новым рекордом для этого периода.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Отмечается, что экспорт вырос сразу на 36% к тому же периоду прошлого года и на 45% по сравнению с 2022 годом.

Аналитики подчеркивают, что рост экспорта происходит на фоне многочисленных сообщений фермеров о понижении урожая малины в 2024 году.

"Несмотря на то, что Польша остается главным рынком сбыта замороженной малины из Украины, ее доля в общем объеме экспорта продолжает снижаться. Украина постепенно начинает выходить с замороженной малиной на традиционные для Польши рынки, такие как Германия и Франция. К примеру, в этом сезоне доля рынка Германии в экспорте замороженной малины из Украины уже превышает 20%", – подчеркивает Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента ФАО.

Среди главных рынков сбыта украинской малины в начале сезона также Чехия, Литва, Австрия, Бельгия и Италия. Также в новом сезоне уже отправлены первые партии украинской замороженной малины в такие важные и перспективные рынки сбыта как США и Канада.

"И даже Сербия – мировой лидер экспорта малины, приобрела в Украине крупную партию продукции в сентябре, очевидно, для реэкспорта. А Польша, чтобы удержаться на этой позиции, все больше зависит от экспорта продукции, в основном именно украинского происхождения", — констатируют аналитики.

Отметим, что Украина вошла в ТОП-5 крупнейших поставщиков замороженной малины на рынок США, обогнав по объему экспорта таких системных поставщиков, как Бельгия, Франция, Китай и Марокко. В то же время Польша, активно "защищающая" свой рынок от украинской малины, продолжает терять позиции и уже опустилась на 8-ю позицию в рейтинге.

Отметим, что США — второй крупнейший импортер замороженной малины в мире после Германии. Аналитики утверждают, что Штаты ежегодно импортируют около 45-50 тысяч тонн замороженной малины, а объемы импорта имеют тенденцию к росту.

Кроме того, в 2023 году Украина впервые попала в число крупнейших поставщиков замороженной малины на рынок Канады. По сравнению с 2022 годом поставки увеличились в 1,5 раза, что позволило Украине занять шестое место в рейтинге крупнейших экспортеров этой ягоды.

Какие еще ягоды экспортирует Украина

Несмотря на военную агрессию со стороны России, украинские компании продолжают наращивать присутствие на мировом рынке ягод. В прошлом году по итогам предыдущих пяти сезонов Украина стала чемпионом мира по темпам наращивания экспорта ягод среди всех стран.

Украина вошла в тройку лидеров среди стран, которые демонстрируют самые быстрые темпы роста экспорта голубики в мире. В последние пять лет Украина ежегодно наращивает объемы экспорта на 21%, что составляет примерно 530 тонн в год.

В частности, наше государство оказалось в ТОП-10 поставщиков свежей голубики на рынок Великобритании по итогам 2023г. Британский рынок стал пятым по величине рынком сбыта для украинской голубики – после Польши, Нидерландов, Грузии и Германии.

Кроме того, по итогам прошлого года Украина ворвалась в ТОП-7 экспортеров голубики в Китай . За 11 месяцев 2023 года поставки замороженных фруктов и ягод из Украины в Китай выросли в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и стали рекордными за всю историю. Практически весь объем экспорта в этой категории приходится на поставки замороженной голубики.