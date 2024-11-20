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Агро
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Догоняем Польшу: Украина обновляет рекорды экспорта замороженной малины

Несмотря на низкий урожай, Украина установила рекорд по экспорту замороженной малины
Несмотря на низкий урожай, Украина установила рекорд по экспорту замороженной малины

Украина продолжает активно догонять мировых лидеров по экспорту замороженной малины, которыми остаются Сербия и Польша. В первые три месяца сезона 2024/25 годов, с июля по сентябрь включительно, было экспортировано более 28 000 тонн замороженной украинской малины и ежевики, что является новым рекордом для этого периода.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Отмечается, что экспорт вырос сразу на 36% к тому же периоду прошлого года и на 45% по сравнению с 2022 годом.

Аналитики подчеркивают, что рост экспорта происходит на фоне многочисленных сообщений фермеров о понижении урожая малины в 2024 году.

"Несмотря на то, что Польша остается главным рынком сбыта замороженной малины из Украины, ее доля в общем объеме экспорта продолжает снижаться.   Украина постепенно начинает выходить с замороженной малиной на традиционные для Польши рынки, такие как Германия и Франция. К примеру, в этом сезоне доля рынка Германии в экспорте замороженной малины из Украины уже превышает 20%", – подчеркивает Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента ФАО.

Среди   главных рынков сбыта украинской малины в начале сезона также Чехия, Литва, Австрия, Бельгия и Италия. Также в новом сезоне уже отправлены первые партии украинской замороженной малины в такие важные и перспективные рынки сбыта как США и Канада.

"И даже Сербия – мировой лидер экспорта малины, приобрела в Украине крупную партию продукции в сентябре, очевидно, для реэкспорта. А Польша, чтобы удержаться на этой позиции, все больше зависит от экспорта продукции, в основном именно украинского происхождения", — констатируют аналитики. 

Отметим, что Украина вошла в ТОП-5 крупнейших поставщиков замороженной малины на рынок США, обогнав по объему экспорта таких системных поставщиков, как Бельгия, Франция, Китай и Марокко. В то же время Польша, активно "защищающая" свой рынок от украинской малины, продолжает терять позиции и уже опустилась на 8-ю позицию в рейтинге.

Отметим, что США — второй крупнейший импортер замороженной малины в мире после Германии. Аналитики утверждают, что Штаты ежегодно импортируют около 45-50 тысяч тонн замороженной малины, а объемы импорта имеют тенденцию к росту.

Кроме того, в 2023 году Украина впервые попала в число крупнейших поставщиков замороженной малины на рынок Канады. По сравнению с 2022 годом поставки увеличились в 1,5 раза, что позволило Украине занять шестое место в рейтинге крупнейших экспортеров этой ягоды.

Какие еще ягоды экспортирует Украина

Несмотря на военную агрессию со стороны России, украинские компании продолжают наращивать присутствие на мировом рынке ягод. В прошлом году по итогам предыдущих пяти сезонов   Украина стала чемпионом мира по темпам наращивания экспорта ягод среди всех стран.

Украина вошла в тройку лидеров среди стран, которые демонстрируют самые быстрые темпы роста экспорта голубики в мире. В последние пять лет Украина ежегодно наращивает объемы экспорта на 21%, что составляет примерно 530 тонн в год.

В частности, наше государство оказалось в   ТОП-10 поставщиков свежей голубики на рынок Великобритании   по итогам 2023г. Британский рынок стал пятым по величине рынком сбыта для украинской голубики – после Польши, Нидерландов, Грузии и Германии.

Кроме того, по итогам прошлого года Украина ворвалась в   ТОП-7 экспортеров голубики в Китай . За 11 месяцев 2023 года поставки замороженных фруктов и ягод из Украины в Китай выросли в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и стали рекордными за всю историю. Практически весь объем экспорта в этой категории приходится на поставки замороженной голубики.

Автор:
Светлана Манько