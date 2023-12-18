Украина попала в ТОП-10 поставщиков свежей голубики в Великобританию

По итогам 2023 года Украина оказалась в ТОП-10 поставщиков свежей голубики на рынок Великобритании. Об этом свидетельствуют данные аналитиков EastFruit.

Как утверждают эксперты, Великобритания лидирует в Европе по объемам потребления этой ягоды – как в целом, так и в расчете на одного жителя.

В общей сложности Украина поставила в Великобританию 390 тонн свежей ягоды. Это на 11% больше, чем в 2022 году. Британский рынок стал пятым по величине рынком сбыта для украинской голубики – после Польши, Нидерландов, Грузии и Германии.

По словам экономиста инвестиционного департамента ФАО Андрея Ярмака, для украинских поставщиков Великобритания пока не является приоритетным рынком для сбыта голубики, поскольку для поставок в эту страну нужны большие объемы товара и регулярные поставки в течение значительного периода времени. Для украинских производителей и экспортеров, планирующих выходить на этот рынок, важно объединить усилия, унифицировать сорта, методы выращивания, обработки и упаковки. Кроме того, для получения доступа к этому рынку необходимо вкладывать значительные ресурсы в дополнительную сертификацию, что имеет смысл только при больших объемах торговли.

"Однако и преимущества на этом рынке значительны – цены за поставленную голубику в Великобританию обычно выше, чем во время поставок на другие рынки сбыта. Поэтому в ближайшие годы Великобритания будет неизбежно становиться все более важным рынком для украинских экспортеров голубики, поскольку я ожидаю роста объемов производства и производительности. экспорта", – отметил Ярмак.

Голубика традиционно считается одной из самых дорогих ягод на рынке и часто получает прозвище "черная икра среди ягод". Поэтому украинские сельхозпроизводители уже на протяжении многих лет расширяют площади под голубикой.

Украинские ягоды на мировом рынке

Несмотря на военную агрессию России, украинские компании продолжают расширять свое присутствие на глобальном рынке ягод. По итогам последних пяти сезонов Украина завоевала титул чемпиона мира по темпам роста экспорта ягод среди всех стран.

Так, экспорт ягод из Украины в 2018-2022 годах демонстрировал рост в среднем на 25% ежегодно, в основном за счет увеличения экспортных отгрузок замороженной малины. По словам Ярмака, голубика в последнее время начала вносить свой вклад в этот процесс, что позволяет Украине ежегодно продвигаться вверх в рейтинге крупнейших экспортеров ягод в мире.

Вместе с тем Украина сталкивается с огромными проблемами в развитии ягодного бизнеса. Около $100 млн Украина оставляет Польше, что позволяет последней удерживать ведущие позиции в экспорте свежих и замороженных ягод, дорабатывая и реэкспортируя украинскую ягоду. При этом Украина продолжает реализовывать ягоды по самой низкой цене на рынке, хотя посредством эффективных маркетинговых стратегий и ограниченных инвестиций в технологии, учитывая уникальные агроклиматические условия выращивания, можно было бы реализовать эту продукцию по премиальной цене.