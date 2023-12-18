Україна потрапила в ТОП-10 постачальників свіжої лохини до Великої Британії

За підсумками 2023 року Україна опинилась у ТОП-10 постачальників свіжої лохини на ринок Великої Британії. Про це свідчать дані аналітиків EastFruit.

Як стверджують експерти, Велика Британія лідирує у Європі за обсягами споживання цієї ягоди – як загалом, так і з розрахунку на одного жителя.

В загальній кількості Україна поставила у Велику Британію 390 тонн свіжої ягоди. Це на 11% більше, ніж у 2022 році. Британський ринок став п’ятим по величині ринком збуту для української лохини – після Польщі, Нідерландів, Грузії і Німеччини.

За словами економіста інвестиційного департаменту ФАО Андрія Ярмака, для українських постачальників Велика Британія поки що не є пріоритетним ринком для збуту лохини, оскільки для поставок в цю країну потрібні великі обсяги товару та регулярні поставки протягом значного періоду часу. Для українських виробників та експортерів, які планують виходити на цей ринок, важливо об'єднати зусилля, уніфікувати сорти, методи вирощування, обробки та упаковки. Крім того, для отримання доступу до цього ринку необхідно вкладати значні ресурси у додаткову сертифікацію, що має сенс лише при значних обсягах торгівлі.

"Однак і переваги на цьому ринку значні – ціни за поставлену лохину до Великої Британії зазвичай вищі, ніж під час поставок на інші ринки збуту. Тож найближчими роками Велика Британія неминуче ставатиме дедалі важливішим ринком для українських експортерів лохини, оскільки я очікую зростання обсягів виробництва та експорту", – зауважив Ярмак.

Лохина традиційно вважається однією з найдорожчих ягід на ринку і часто отримує прізвисько "чорна ікра серед ягід". Тому українські сільгоспвиробники вже протягом багатьох років розширюють площі під лохиною.

Українські ягоди на світовому ринку

Попри військову агресію з боку Росії, українські компанії продовжують розширювати свою присутність на глобальному ринку ягід. За підсумками останніх п'яти сезонів Україна здобула титул чемпіона світу за темпами зростання експорту ягід серед всіх країн.

Так, експорт ягід з України в 2018-2022 роках демонстрував зростання в середньому на 25% щороку, переважно за рахунок збільшення експортних відвантажень замороженої малини. За словами Ярмака, лохина останнім часом почала робити свій внесок у цей процес, що дозволяє Україні щороку просуватися вгору в рейтингу найбільших експортерів ягід у світі.

Разом з тим, Україна стикається з величезними проблемами у розвитку ягідного бізнесу. Близько $100 млн Україна залишає Польщі, що дозволяє останній утримувати провідні позиції в експорті свіжих та заморожених ягід, доопрацьовуючи та реекспортуючи українську ягоду. При цьому Україна продовжує реалізовувати ягоди за найнижчою ціною на ринку, хоча за допомогою ефективних маркетингових стратегій та обмежених інвестицій у технології, враховуючи унікальні агрокліматичні умови вирощування, можливо було б реалізувати цю продукцію за преміальною ціною.