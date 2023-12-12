Украинские ягоды "заморожены" на польской границе: есть ли шансы доехать до потребителя

На улице зима и сезон свежих ягод для потребителя начнется через несколько месяцев. Однако для производителей и экспортеров сезон не останавливается – по Украине и за границу едут фуры с замороженной плодово-ягодной продукцией, часть из которых застряла на территории Польши из-за забастовки местных автоперевозчиков. Delo.ua оценило проблемы ягодников из-за торговых споров со странами ЕС, а также будущее ранее перспективной отрасли АПК.

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Выращивание ягод – динамичное и очень перспективное для украинского сельского хозяйства направление, как с точки зрения обеспечения населения пищевыми продуктами, так и для получения валютной выручки за продукцию с высокой добавленной стоимостью.

По итогам пяти сезонов (2018-2022 гг.) Украина стала наиболее быстрорастущим экспортером ягод в мире , отметил экономист инвестдепартамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак во время выступления в Нидерландах. Драйвером роста экспортных отгрузок стала преимущественно замороженная малина, однако в последнее время к ней добавилась замороженная голубика.

Успехи украинского ягодничества подтверждают и данные Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ) за прошедшие три года:

Объемы и стоимость экспорта замороженных ягод из Украины. Инфографика: delo.ua

По данным ассоциации, в 2022 году в товарной структуре экспорта этой подгруппы выделялись:

Наиболее популярны замороженные ягоды из Украины. Данные – УААЭ, инфографика: delo.ua

Важно, что доминирующим рынком сбыта замороженной украинской ягоды является Европейский Союз, в 2022 году его доля в экспорте составила 98% или $188 млн. Наибольшая выручка в прошлом году получена от:

Страна ЕС Валютная выручка в 2022 году, млн $ Доля в общей выручке Польша 94 50% Германия 24 12,7% Италия 18 9,5% Австрия 10 5,3% Нидерланды и Чехия по 8 каждая по 4,2% Литва и Франция по 5 каждая по 3,7%

Польша, крупнейший покупатель украинских ягод, уже больше месяца не является надежной страной для экспорта как ягод, так и всех других товаров из Украины, перевозимых в грузовиках. Из-за забастовки польских автоперевозчиков на территории страны застряло около 3,5 тыс. украинских фур. Несмотря на попытки разрешить торговый спор, ситуация на границе остается довольно сложной - кроме гражданских товаров в очереди стоят критически важные для ВСУ беспилотники, электроника и пикапы.

6 ноября польские автоперевозчики начали забастовку, заблокировав контрольно-пропускные пункты на украинско-польской границе. Протестующие требуют отменить транспортный безвиз для Украины и вернуть действовавшую ранее разрешительную систему. Бастующие пообещали беспрепятственно пропускать через границу гуманитарные грузы и горючее, но по факту украинская логистика столкнулась с задержками грузов, критически важных для граждан страны и ее военного сектора. Периодически к забастовке польских перевозчиков присоединяются их словацкие коллеги, также требующие отменить "транспортный безвоз" для Украины. В то же время другие страны Евросоюза не удовлетворены таким положением вещей и тем, что польские власти до сих пор не смогли урегулировать ситуацию. Если польские власти не решят вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности. Также в Европейской комиссии поддерживают сохранение Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС, которое является основным "камнем преткновения" для поляков и которое они требуют отменить. В то же время там подчеркнули, что условия, в которых водители оказались из-за блокады, драматичны и от этой ситуации обе стороны получают ущерб. Что происходит на западных границах Украины? (Приховати)

Польша является крупнейшим в мире экспортером замороженной малины и держится в топ-3 по экспорту замороженной дикорастущей черники, отмечает Андрей Ярмак. Это возможно только потому, что страна скупает украинские замороженные ягоды, после чего упаковывает и реэкспортирует их в третьи страны как свою продукцию.

Польша ежегодно импортирует украинскую ягоду почти на $100 млн для дальнейшей переработки, то есть, Украина фактически отдает полякам эти средства за сортировку. Линия оптической сортировки ягоды стоит €200-250 тыс., то есть мы ежегодно "дарим" полякам 500 таких линий, которые могли бы установить наши предприниматели". Андрій Ярмак экономист инвестдепартамента ФАО

Несмотря на это, отрасль замороженных ягод в Украине развивается, и есть все основания считать, что будет развиваться и далее , подчеркивает координатор проекта EastFruit Weekly Александр Хорев. Из-за торговой блокады трудностей для сектора стало больше, но большинство профессиональных игроков рынка продолжают работу. Производители и трейдеры действительно несут убытки из-за блокады пропускных пунктов на границе, но сегодня еще трудно подсчитать их объемы.

Больше всего украинские трейдеры и производители переживают не из-за существующих очередей и увеличения расходов на экспорт, а из-за несвоевременного выполнения согласованных с европейскими компаниями контрактов. Именно потеря авторитета может нанести максимальный ущерб украинским поставщикам". Александр Хорев координатор проекта EastFruit Weekly

А может провезти ягоды в обход Польши?

Среди отраслевых экспертов, опрошенных изданием, нет однозначного ответа на вопрос, можно ли изменить логистику замороженных ягод так, чтобы избежать забастовки польских автоперевозчиков.

Никаких проблем с транзитом ягод из Украины в ЕС нет , отмечает Андрей Ярмак. До сих пор открытыми остаются Румыния, Венгрия и Словакия, сейчас через их границы можно свободно экспортировать груз замороженных ягод и вернуться назад.

Проблемы с экспортом замороженных ягод в прошлом сезоне были незначительны по сравнению с другими проблемами сектора, и сейчас открытым остается коридор через Румынию, Венгрию и Словакию, считает коммерческий директор компании Blue Berry Антон Остромецкий. Впрочем, такой транзитный маршрут подходит для экспортеров, продающих плодово-ягодную продукцию в страны западной Европы, для перевозок в Польшу это слишком длинное и дорогое плечо.

Словакия и Румыния сегодня являются альтернативными направлениями для транзита замороженных ягод, уточняет Александр Хорев. Однако логистика по этим маршрутам дороже по сравнению с Польшей на EUR1000-1500 за каждую фуру .

Объезд через Румынию, Венгрию или Словакию закрывает возможность въезжать в Польшу , отмечает президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник. Это очень важно, поскольку на Польшу приходится половина экспорта украинской замороженной ягоды, которую они во многих случаях дорабатывают и экспортируют в третьи страны как собственный продукт.

Поляки разобрались, что их границу объезжают. Поэтому, даже если вы заедете в Польшу из Словакии, а не из Украины, вас все равно обяжут проходить все таможенные процедуры, необходимые для ввоза украинской продукции. Поэтому я не сказал бы, что объезд Польши глобально решает вопрос проблем на границах. Тарас Баштанник президент УПОА

Кроме того, альтернативные варианты экспорта замороженных ягод по железной дороге в контейнерах не работают, считает президент ассоциации. За 11 лет его работы в плодоовощном бизнесе такие проекты никто еще не воплощал на практике из-за отсутствия возможности подключать к электроэнергии контейнер на железнодорожной платформе, для поддержания устойчивого температурного режима хранения свежих или замороженных ягод.

Железная дорога теоретически может использоваться для экспорта замороженных ягод, но на сегодняшний день инфраструктура "Укрзализныци" к этому технически не подготовлена, добавляет Александр Хорев. Не вариант и перевозка ягод в частном транспорте или микроавтобусах – это просто экономически нецелесообразно.

Сколько это будет продолжаться?

Вопрос забастовок и блокирование границ со стороны восточноевропейских стран решится скорее всего до конца 2023 года , уточняет Тарас Баштанник. Причиной таких акций есть ситуативные политические амбиции и влияние третьих сил, которым выгодна конфронтация между Украиной и Польшей. Из-за них сильно страдает экономика обеих стран, а их бизнес не заинтересован в долгосрочной конфронтации.

"Европа наш самый большой канал сбыта плодово-ягодной продукции, свежей и переработанной. У нас огромный взаимный товарооборот, поэтому я уверен, что рано или поздно этот вопрос решится. Это никому не выгодно, ВВП падает - для Украины это меньше 1%, а для Польши – десятая доля процента. Это очень много, поэтому вопрос будет решен", - подчеркивает президент УПОА.

С другой стороны, Антон Остромецкий ожидает дальнейшего продолжения торговых споров и забастовок на границах с восточноевропейскими странами. Часть товаров из Украины, особенно в категории АПК, способна эффективно конкурировать с европейскими аналогами. Поэтому в ЕС то и дело будут появляться лоббисты, которые тем или иным образом будут блокировать доступ или транзит украинских товаров на свои рынки.

Качественная ягода пробьет себе дорогу на рынок Европы?

Другим вариантом доступа ягод из Украины на европейский рынок есть существенное повышение качества отечественной продукции , отмечает Андрей Ярмак. Это позволит подняться на более премиальные ниши европейского рынка, а повышенная маржинальность качественной ягоды позволит легко "дать крюка" и доставить ее через Румынию или другую страну без потери значительной доли прибыли.

Вопрос не в транзите, а в том, что нужно производить качественный продукт, что позволит увеличить выручку в 2-3 раза в том же объеме поставок. Для этого нужна консолидация объемов экспорта и относительно небольшие инвестиции в наработку ягоды" Андрей Ярмак экономист инвестдепартамента ФАО

По его данным, Украина имеет достаточно преимуществ, реализовав которые можно вывести качество ягод и плодов на уровень выше, чем в соседней Польше. Для этого нужно:

Внедрять современные технологии выращивания и доработки продукции – доработку, переработку, оптическую сортировку и т.п;

Грамотно использовать природные преимущества Украины – достаточно влажный и умеренный климат, более длинный сезон вегетации растений;

Пользоваться социально-экономическими выгодами Украины – более дешевой рабочей силой и низкой стоимостью земли.

С ним согласен и Александр Хорев, поскольку вопрос качества касается многих видов сельхозпродукции, не только ягод. Некоторые украинские производители уже могут предлагать качественную продукцию, конкурентоспособную с европейской. В дальнейшем успешный бизнес на ягодах в Украине будет возможен только при производстве именно качественной продукции.

Это правильные и эффективные, но достаточно длительные и непростые процессы, отмечает Тарас Баштанник.

"С теоретической стороны господин Андрей абсолютно прав. Однако ягодный бизнес поляков или прибалтов преимущественно выстроен на том, что они покупают в Украине более дешевое сырье или полуфабрикаты, дорабатывают у себя и продают дороже по всей Европе. Это целый пласт бизнеса, который не получится просто перечеркнуть или обойти, это не быстрые и не простые бизнес-процессы", - отмечает президент УПОА.

Действительно, украинцы с радостью поставляли бы свежую малину в Германию или еще дальше на запад, но из-за необходимости проходить польскую таможню это почти невозможная задача, учитывая ограниченные сроки хранения этого продукта. Пока проблемы с пересечением границ таковы, что экспортеры беспокоятся даже о сохранении товарного вида даже более устойчивых помидоров и огурцов , не говоря уже о ягоде, уточняет президент ассоциации.

С другой стороны, проблема очередей на границе не меняет, что Украина не может удовлетворять европейский рынок свежих ягод из-за отсутствия технологий, оппонирует Андрей Ярмак. Например, сейчас из Украины экспортируют только замороженную малину и не занимаются свежей, поскольку технология ее выращивания более дорогая и более сложная - такую малину выращивают преимущественно в закрытом грунте, чтобы она могла выдержать условия транспортировки.