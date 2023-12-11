Румыния согласовала идею об увеличении экспорта украинского зерна

Украина и Румыния договорились о запуске дополнительной якорной стоянки для украинской агропродукции в порту Констанца. Об этом сообщил гендиректор государственной судоходной компании "Украинское Дунайское пароходство" Дмитрий Москаленко.

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Он отметил, что в течение января-февраля румынская сторона обещает провести тендер и наработать нормативную базу, а в марте планируется введение стоянки в эксплуатацию.

"Надеемся, условия использования стоянки будут рыночными и прозрачными", - высказался Москаленко.

Кроме того, известно, что страны договорились о создании онлайн-очереди на обработку барж в Констанце, что прибавит работе большей прогнозируемости.

Экспорт зерна: почему важны договоренности с Румынией?

После того, как в июле Россия заявила о прекращении участия в зерновом соглашении , Украина была вынуждена использовать для экспорта зерна преимущественно речной, железнодорожный и автомобильный транспорт. И только в сентябре гражданские судна начали использовать для входа морской зерновой коридор, организованный Украиной самостоятельно.

Румынские порты стали для Киева главным транзитным узлом после прекращения действия зернового соглашения. Как отмечал в октябре премьер-министр Украины Денис Шмигаль, через территорию Румынии на экспорт идут до 60% украинского зерна.

Констанца стала крупнейшим экспортным маршрутом. Туда зерно поступает автомобильным, железнодорожным или баржным транспортом через Дунай. Поэтому Украина работает над увеличением пропускной способности в порту.

Как теперь объяснил гендиректор "Украинского Дунайского пароходства" Дмитрий Москаленко, простои барж в Констанце наносят дополнительные расходы для владельцев груза и приводят к катастрофической потере эффективности использования флота.

Источник фото: ua.depositphotos.com