Рекордная урожайность: в Украине повысили прогноз сбора зерновых и масличных культур

Минагрополитики Украины увеличило прогноз производства урожая зерновых и масличных культур до 81,3 млн тонн. Уровень урожайности вырос до 54,7 ц/га.

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Об этом сообщила пресс-служба МинАПК.

Отмечается, что ведомство обновило прогноз по валовому производству зерновых культур до 59,7 млн тонн.

Объемы сбора масличных культур остаются без изменений и составляют 21,6 млн тонн.

Общий объем урожая зерновых и масличных культур на текущий год составляет 81,3 млн тонн.

По предварительным оценкам, в 2023 году аграрии соберут зерновые в следующих объемах:

пшеницы – 22,2 млн тонн,

ячменя – 5,8 млн тонн,

кукурузы – 30,1 млн. тонн.

Что касается масличных культур, то урожай подсолнечника остался на уровне 13 млн. тонн, соевых бобов – 4,6 млн. тонн.

Сбор рапса завершен, аграрии собрали более 4 млн тонн.

"Также увеличился уровень урожайности зерновых – до 54,7 ц/га. Это рекордный показатель для Украины, перед этим наибольший уровень урожайности зерновых был в 2021 году, он составлял 53,6 ц/га. Собственно, это и позволило в очередной раз пересмотреть в сторону увеличения объемы производства урожая этого года и, в частности, увеличить показатели производства кукурузы с 28,5 млн тонн до более 30 млн тонн", - подчеркнули в МинАПК.

Там добавили, что уборка кукурузы уже проведена на 87% площадей. В прошлом году на аналогичную дату было собрано 66% площадей этой культуры.

"При благоприятных погодных условиях уборка кукурузы будет продолжаться, хотя часть урожая останется в полях до весны", - прогнозируют в ведомстве.

Заметим, что общая площадь посевных яровых и озимых зерновых в этом году была меньше на 980 тыс. га, чем в прошлом, и составила 10 895 тыс. га.

Напомним, 10 регионов Украины уже полностью завершили жатву. В остальных областях аграрии еще заканчивают сбор кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. По состоянию на 8 декабря 2023 года украинские аграрии намолотили около 78 млн т нового урожая зерновых и масличных культур.

Прогноз урожая зерновых в Украине.

В начале весны 2023 года общий валовой сбор на текущий год прогнозировался на уровне 63,5 млн тонн. Это было на 13% меньше по отношению к показателю 2022 года.

В июне, после начала жатвы, прогноз был повышен до 68 млн тонн, что было на 7% меньше показателя 2022 года. В начале сентября, благодаря благоприятным погодным условиям, были все основания для очередного изменения прогноза в положительную сторону до 76,7 млн тонн, а затем в октябре – до 79,1 млн тонн и уже сейчас – до 81,3 млн тонн.

Украинская зерновая ассоциация также обновила оценку потенциального урожая 2023 года, увеличив ее еще на 1,1 млн т - до 81,6 млн т зерновых и масличных.