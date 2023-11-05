Хватит и себе, и на экспорт. Прогноз урожая зерна в Украине снова улучшили

Украинская зерновая ассоциация обновила оценку потенциального урожая 2023 года, увеличив ее еще на 1,1 млн т - до 81,6 млн т зерновых и масличных.

Об этом сообщила пресс-служба УЗА.

Отмечается, что постоянный рост прогноза урожая этого года объясняется благоприятными погодными условиями и лучшей урожайностью культур. В этот раз урожай улучшен за счет увеличения ожидаемого урожая кукурузы и подсолнечника.

Кроме того, экспорт из Украины в новом сезоне 2023/2024 потенциально может составить почти 50 млн т. В прошлом сезоне (окончившийся 30 июня 2023 г.) по оценке УЗА экспорт достиг 58 млн т.

"Таких объемов экспорта в новом сезоне можно достичь только, если Украина сможет экспортировать через свои черноморские порты, а также при улучшении и удешевлении логистики альтернативных маршрутов, в том числе и Дунайского пути. Экспорт зерна через украинские порты и обеспечение безопасности мореходства в Черном море - это единственный путь быстро и эффективно поставлять украинское зерно в страны, которые крайне нуждаются в нем", - подчеркивают в УЗА.

Оценка урожая пшеницы в 2023 году осталась на уровне 22 млн т, а по предварительным данным Минагрополитики пшеницы собрано 22,4 млн т (в 2022 году было 20,2 млн т, а в 2021 – рекордные 33 млн т). Потенциальный экспорт пшеницы в 2023/2024 МГ может составить около 16 млн т с учетом того, что в начале сезона переходные остатки составили 4,4 млн т.

Оценка урожая ячменя в 2023 тоже осталась на уровне 5,8 млн т, предварительные данные Минагрополитики – собрано 5,9 млн т ячменя (в 2021 – 10,1 млн т, а в 2022 – 5,8 млн т), а потенциальный экспорт в 2023/2024 МГ можно ожидать на уровне 3 млн т.

Ожидания по урожаю кукурузы в новом сезоне еще несколько улучшились – на 0,8 млн т до 28,8 млн т (в 2021 году – 37,6 млн т, 2022 – 27,3 млн т), при этом потенциальный экспорт может составить около 23 млн т. По предварительным данным Минагрополитики по состоянию на 2.11 собрано 17,1 млн т из 60% площадей.

Урожай подсолнечника в 2023 году ожидается на уровне 14,2 млн т (в 2021 – 16,9 млн т, 2022 – 11,1 млн т), а потенциальный экспорт может составить 0,6 млн т. Переработка подсолнечника на масло может достичь 13, 2 млн т.

Урожай рапса в 2023 году оценивается в 4,2 млн т (по предварительным данным Минагрополитики собрано ровно 4 млн т), при этом экспорт 2023/2024 МГ ожидается на уровне 3,7 млн т.

Урожай сои ожидается на уровне 4,8 млн т (по предварительным данным Минагрополитики собрано 4,6 млн т), а потенциальный экспорт 2023/2024 МГ может достичь 3,3 млн т.

Заметим, по данным Минагрополитики, по состоянию на начало ноября в Украине намолочено более 67 млн. тонн нового урожая, в том числе зерновых культур - 47 млн. 184,1 тыс. тонн, масличных - 19, 958 тыс. тонн.

По прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, аграрии смогут собрать около 76,7 млн. тонн зерновых и 20,3 млн. тонн масличных культур.